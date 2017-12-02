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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Куинз Парк Рейнджерс
Престон - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 02 декабря 2017
Престон
02.12.2017, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 20 тур
1 : 0
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
88'
Д. Хагилл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Престон - Куинз Парк Рейнджерс
90'
Желтая карточка
Д. Бидуэлл
ГОЛ! 1:0!
Д. Хагилл
Пас отдал
П. Галлахер
88'
86'
Желтая карточка
М. Луонго
Желтая карточка
Б. Пирсон
79'
Желтая карточка
П. Хантингтон
79'
22'
Красная карточка
Д. Макки
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
12
Крис Максвелл
ВР
14
Дарнелл Фишер
ЦЗ
5
Том Кларк
ЦЗ
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
8
Алан Брауне
ЦП
29
Том Баркуйзен
ЦП
4
Бен Пирсон
ЦП
12
Пол Галлахер
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Куинз Парк Рейнджерс
12
Алекс Смитис
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
15
Алекс Баптисте
ЦЗ
14
Джек Робинсон
ЦЗ
12
Джейми Макки
ЦП
4
Джош Сковен
ЦП
21
Массимо Луонго
ЦП
22
Павел Вшолек
ПВ
14
Конор Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Престон
1
Деклан Радд
ВР
4
Эндрю Бойл
ЦЗ
7
Дэрил Хорган
ЦП
18
Бен Прингл
ЦП
10
Джош Хэрроп
ЦП
19
Джон Уэлш
ЦП
Куинз Парк Рейнджерс
1
Джо Ламли
ВР
18
Райан Мэннинг
ЛЗ
16
Шон Госс
ЦП
24
Джордан Кузинс
ЦП
26
Идрисса Силла
ЦФ
17
Мэтт Смит
ЦФ
4-4-2
12
Максвелл
14
Фишер
23
Хантингтон
6
Дэвис
5
Кларк
8
Брауне
4
Пирсон
12
Галлахер
29
Баркуйзен
9
Хагилл
47
Робинсон
3-3-1-1
12
Смитис
15
Баптисте
14
Робинсон
21
Бидуэлл
12
Макки
4
Сковен
21
Луонго
22
Вшолек
14
Вашингтон
Остались в запасе
Престон
Куинз Парк Рейнджерс
1
Деклан Радд
ВР
4
Эндрю Бойл
ЦЗ
7
Дэрил Хорган
ЦП
18
Бен Прингл
ЦП
10
Джош Хэрроп
ЦП
19
Джон Уэлш
ЦП
Главный тренер
Райан Лоу
18
Райан Мэннинг
ЛЗ
1
Джо Ламли
ВР
16
Шон Госс
ЦП
24
Джордан Кузинс
ЦП
26
Идрисса Силла
ЦФ
17
Мэтт Смит
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Остались в запасе
1
Деклан Радд
ВР
4
Эндрю Бойл
ЦЗ
7
Дэрил Хорган
ЦП
18
Бен Прингл
ЦП
10
Джош Хэрроп
ЦП
19
Джон Уэлш
ЦП
Остались в запасе
18
Райан Мэннинг
ЛЗ
1
Джо Ламли
ВР
16
Шон Госс
ЦП
24
Джордан Кузинс
ЦП
26
Идрисса Силла
ЦФ
17
Мэтт Смит
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Главный тренер
Жульен Стефан
Статистика матча Престон - Куинз Парк Рейнджерс
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Рексхэм
4 : 1
17.10.2026
Престон
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
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