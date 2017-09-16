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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Мидлсбро - Куинз Парк Рейнджерс
Мидлсбро - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 16 сентября 2017
Мидлсбро
16.09.2017, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 8 тур
3 : 2
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
36'
Л. Бэйкер
55'
Э. Флетчер
60'
Б. Ассомбалонга
50'
Д. Макки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидлсбро - Куинз Парк Рейнджерс
Желтая карточка
Л. Бэйкер
66'
Желтая карточка
С. Кристи
66'
66'
Желтая карточка
Д. Макки
ГОЛ! 3:1!
Б. Ассомбалонга
Пас отдал
М. Джонсон
60'
ГОЛ! 2:1!
Э. Флетчер
Пас отдал
С. Кристи
55'
50'
ГОЛ! 1:1!
Д. Макки
47'
Желтая карточка
П. Вшолек
Желтая карточка
Г. Лидбиттер
39'
ГОЛ! 1:0!
Л. Бэйкер
Пас отдал
М. Джонсон
36'
Желтая карточка
А. Клэйтон
34'
32'
Желтая карточка
М. Луонго
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
12
Даррен Рэндольф
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
7
Грант Лидбиттер
ЦП
7
Адам Клэйтон
ЦП
8
Льюис Бэйкер
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
21
Марвин Джонсон
ЦП
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Куинз Парк Рейнджерс
12
Алекс Смитис
ВР
18
Райан Мэннинг
ЛЗ
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
14
Джек Робинсон
ЦЗ
15
Алекс Баптисте
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
25
Казенга Луалуа
ЛВ
21
Массимо Луонго
ЦП
15
Люк Фримен
АП
17
Мэтт Смит
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Мидлсбро
1
Димитриос Константопулос
ВР
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
5
Райан Шоттон
ЦЗ
28
Адам Форшоу
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
11
Эшли Флетчер
ЦФ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
1
Джо Ламли
ВР
16
Ариэль Борысюк
ЦП
12
Джейми Макки
ЦП
22
Павел Вшолек
ПВ
7
Йени Нгбакото
ПВ
26
Идрисса Силла
ЦФ
4-5-1
12
Рэндольф
29
Кристи
23
Фрай
23
Гибсон
2
Фабио
7
Клэйтон
8
Бэйкер
19
Даунинг
21
Джонсон
7
Лидбиттер
27
Ассомбалонга
3-2-1-2-1
12
Смитис
14
Робинсон
15
Баптисте
2
Ферлонг
18
Мэннинг
21
Бидуэлл
21
Луонго
15
Фримен
25
Луалуа
17
Смит
Остались в запасе
Мидлсбро
Куинз Парк Рейнджерс
1
Димитриос Константопулос
ВР
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
5
Райан Шоттон
ЦЗ
28
Адам Форшоу
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
11
Эшли Флетчер
ЦФ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
22
Павел Вшолек
ПВ
7
Йени Нгбакото
ПВ
1
Джо Ламли
ВР
16
Ариэль Борысюк
ЦП
12
Джейми Макки
ЦП
26
Идрисса Силла
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Остались в запасе
1
Димитриос Константопулос
ВР
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
5
Райан Шоттон
ЦЗ
28
Адам Форшоу
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
11
Эшли Флетчер
ЦФ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Остались в запасе
22
Павел Вшолек
ПВ
7
Йени Нгбакото
ПВ
1
Джо Ламли
ВР
16
Ариэль Борысюк
ЦП
12
Джейми Макки
ЦП
26
Идрисса Силла
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Главный тренер
Жульен Стефан
Статистика матча Мидлсбро - Куинз Парк Рейнджерс
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
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