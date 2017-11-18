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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Астон Вилла
Куинз Парк Рейнджерс - Астон Вилла: обзор матча 18 ноября 2017
Куинз Парк Рейнджерс
18.11.2017, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 17 тур
1 : 2
Завершен
Астон Вилла
18'
Д. Макки
45+3'
А. Адома (П)
57'
А. Адома
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Астон Вилла
90'
Желтая карточка
Н. Тэйлор
Желтая карточка
Р. Мэннинг
75'
59'
Желтая карточка
Р. Снодграсс
57'
ГОЛ! 1:2!
А. Адома
Пас отдал
К. Хурихейн
Желтая карточка
Д. Робинсон
52'
45'
+3
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Адома
38'
Желтая карточка
Г. Уилэн
ГОЛ! 1:0!
Д. Макки
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
12
Алекс Смитис
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
6
Джоэль Линч
ЦЗ
15
Алекс Баптисте
ЦЗ
14
Джек Робинсон
ЦЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
4
Джош Сковен
ЦП
21
Массимо Луонго
ЦП
12
Джейми Макки
ЦП
15
Люк Фримен
АП
17
Мэтт Смит
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Астон Вилла
26
Сэм Джонстон
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
37
Альберт Адома
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
23
Роберт Снодграсс
ПП
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Куинз Парк Рейнджерс
1
Джо Ламли
ВР
18
Райан Мэннинг
ЛЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
22
Павел Вшолек
ПВ
26
Идрисса Силла
ЦФ
14
Конор Вашингтон
ЦФ
Астон Вилла
31
Джед Стир
ВР
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
15
Майл Йединак
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
17
Каллум О'Харе
АП
4-4-1-1
12
Смитис
21
Бидуэлл
15
Баптисте
14
Робинсон
6
Линч
24
Кузинс
21
Луонго
12
Макки
4
Сковен
15
Фримен
17
Смит
4-4-1-1
26
Джонстон
17
Честер
4
Самба
21
Хаттон
3
Тэйлор
23
Снодграсс
14
Хурихейн
12
Уилэн
37
Адома
17
Онома
9
Дэвис
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Астон Вилла
22
Павел Вшолек
ПВ
18
Райан Мэннинг
ЛЗ
1
Джо Ламли
ВР
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
26
Идрисса Силла
ЦФ
14
Конор Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
17
Каллум О'Харе
АП
31
Джед Стир
ВР
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
15
Майл Йединак
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
10
Джек Грилиш
ЛВ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
22
Павел Вшолек
ПВ
18
Райан Мэннинг
ЛЗ
1
Джо Ламли
ВР
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
26
Идрисса Силла
ЦФ
14
Конор Вашингтон
ЦФ
Остались в запасе
17
Каллум О'Харе
АП
31
Джед Стир
ВР
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
15
Майл Йединак
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
10
Джек Грилиш
ЛВ
Главный тренер
Жульен Стефан
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Астон Вилла
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Стадион:
Лофтус Роуд
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