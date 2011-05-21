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Лорис Нери
Статистика
Лорис Нери - статистика
Завершил карьеру
5 февраля 1991 (35)
#17 | Защитник
174 см
Франция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2011/2012
Франция. Лига 1 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сент-Этьен
13
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 37 тур
Сошо
2 : 1
21.05.2011
Сент-Этьен
1' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
Сент-Этьен
1 : 2
10.05.2011
Лилль
Был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Бордо
2 : 0
24.04.2011
Сент-Этьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Сент-Этьен
2 : 1
16.04.2011
Нанси
Был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Осер
2 : 2
09.04.2011
Сент-Этьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Сент-Этьен
1 : 1
03.04.2011
Валансьен
71' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Сент-Этьен
1 : 4
12.02.2011
Лион
1' - 37'
35'
Франция. Лига 1, 22 тур
Монпелье
1 : 2
05.02.2011
Сент-Этьен
1' - 90'
57'
Франция. Лига 1, 21 тур
Сент-Этьен
2 : 1
29.01.2011
Тулуза
63' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Ланс
2 : 1
15.01.2011
Сент-Этьен
1' - 88'
Франция. Лига 1, 19 тур
Лилль
1 : 1
22.12.2010
Сент-Этьен
1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Сент-Этьен
2 : 0
18.12.2010
Арль-Авиньон
1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Монако
0 : 2
12.12.2010
Сент-Этьен
1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Сент-Этьен
2 : 2
05.12.2010
Бордо
85' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Валансьен
1 : 1
01.12.2010
Сент-Этьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Нанси
1 : 1
27.11.2010
Сент-Этьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Сент-Этьен
1 : 1
20.11.2010
Осер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Сент-Этьен
1 : 2
06.11.2010
Лорьян
1' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Брест
2 : 0
30.10.2010
Сент-Этьен
1' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 1
23.10.2010
Кан
1' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
2 : 1
17.10.2010
Сент-Этьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Сент-Этьен
1 : 1
02.10.2010
Марсель
Был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
0 : 1
25.09.2010
Сент-Этьен
Был в запасе
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