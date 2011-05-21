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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сошо - Сент-Этьен
Сошо - Сент-Этьен: обзор матча 21 мая 2011
Сошо
21.05.2011, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 37 тур
2 : 1
Завершен
Сент-Этьен
4'
Б. Идейе
72'
Б. Идейе
7'
П. Обамеянг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сошо - Сент-Этьен
Замена
Л. Пужоль
️️️️
М. Майга
Замена
Б. Саного
️️️️
Б. Матюиди
Замена
Л. Батльес
️️️️
А. Алонсо
Замена
Д. Пайет
️️️️
П. Обамеянг
ГОЛ! 2:1!
Б. Идейе
Пас отдал
Р. Будебуз
Желтая карточка
Л. Перрен
ГОЛ! 1:1!
П. Обамеянг
ГОЛ! 1:0!
Б. Идейе
Пас отдал
М. Мартен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сошо
16
Тедди Ришер
ВР
3
Букари Драме
ЦЗ
23
Давид Соже
ЦЗ
50
Карлао
ЦЗ
24
Дамьен Перки
ЦЗ
15
Марвин Мартен
ЦП
5
Винсент Ногейра
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
20
Модибо Майга
ЦФ
12
Браун Идейе
ЦФ
19
Николя Морис-Белэй
ЦФ
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
3
Карлос Боканегра
ЛЗ
24
Лоик Перрен
ЦЗ
26
Мустафа Баял Салл
ЦЗ
17
Лорис Нери
ПЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
8
Блейз Матюиди
ЦП
8
Алехандро Алонсо
ПП
9
Идрисс Саади
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Сошо
27
Лоик Пужоль
ЦП
Сент-Этьен
10
Лоран Батльес
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
28
Бубакар Саного
ЦФ
4-2-1-3
16
Ришер
3
Драме
50
Карлао
24
Перки
23
Соже
15
Мартен
5
Ногейра
10
Будебуз
19
Морис-Белэй
12
Идейе
20
Майга
3-3-2-2
40
Мулен
13
Гулам
24
Перрен
26
Баял Салл
17
Нери
23
Гилявоги
3
Боканегра
8
Алонсо
8
Матюиди
7
Обамеянг
9
Саади
20
Майга
27
Пужоль
27
Пужоль
20
Майга
7
Обамеянг
10
Пайет
10
Пайет
7
Обамеянг
8
Алонсо
10
Батльес
10
Батльес
8
Алонсо
8
Матюиди
28
Саного
28
Саного
8
Матюиди
Остались в запасе
Сошо
Сент-Этьен
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча Сошо - Сент-Этьен
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Сошо
- : -
23.11.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Сошо
1 : 3
23.10.2026
Анси
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 8 тур
Сошо
1 : 1
09.10.2026
Булонь
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Информация о матче
Главный судья:
Саид Эннжими
(Касабланка)
Стадион:
Огюст Бональ
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