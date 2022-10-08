Атдхе Нухиу - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Атдхе
|Фамилия
|Нухиу
|Команда
|Шеффилд Уэнсдэй
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 июля 1989 (33 года)
|Рост
|197
|Вес
|90
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Атдхе
|Фамилия
|Нухиу
|Команда
|Шеффилд Уэнсдэй
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 июля 1989 (33 года)
|Рост
|197
|Вес
|90
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|46' - 90'
|Аустрия К
|3:0
|Альтах
|Австрия. Бундеслига, 20 тур
|26.02.2023
|1' - 90'
|Альтах
|0:0
|Тироль
|Австрия. Бундеслига, 19 тур
|19.02.2023
|67' - 90'
|Рапид
|3:0
|Альтах
|Австрия. Бундеслига, 18 тур
|12.02.2023
|1' - 90'
|Альтах
|0:1
|ЛАСК
|Австрия. Бундеслига, 17 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Альтах
|18
|7
|1
|2
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|46' -90'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|3:0
|Альтах (Альтах)
|26.02.2023
|1' -90'
|Альтах (Альтах)
|0:0
|Тироль (Ваттенс)
|19.02.2023
|67' -90'
|Рапид (Вена)
|3:0
|Альтах (Альтах)
|12.02.2023
|1' -90'
|Альтах (Альтах)
|0:1
|ЛАСК (Линц)
|12.11.2022
|1' -90'
|Аустрия Л (Лустенау)
|3:0
|Альтах (Альтах)
|06.11.2022
|1' -90'
|Альтах (Альтах)
|1:1
|Штурм (Грац)
|15' 79'
|30.10.2022
|1' -90'
|Аустрия (Вена)
|2:1
|Альтах (Альтах)
|23.10.2022
|1' -88'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|2:3
|Альтах (Альтах)
|16.10.2022
|1' -90'
|Альтах (Альтах)
|1:0
|Хартберг (Хартберг)
|90'
|08.10.2022
|1' -90'
|Альтах (Альтах)
|2:3
|Зальцбург (Зальцбург)
|78'
|02.10.2022
|1' -86'
|Рид (Рид)
|2:3
|Альтах (Альтах)
|4'
|17.09.2022
|61' -90'
|Альтах (Альтах)
|1:4
|Аустрия К (Клагенфурт)
|10.09.2022
|68' -90'
|Тироль (Ваттенс)
|0:0
|Альтах (Альтах)
|04.09.2022
|1' -90'
|Альтах (Альтах)
|0:1
|Рапид (Вена)
|13.08.2022
|1' -90'
|Штурм (Грац)
|4:0
|Альтах (Альтах)
|90'
|07.08.2022
|1' -90'
|Альтах (Альтах)
|3:2
|Аустрия (Вена)
|63'
|30.07.2022
|1' -74'
|Альтах (Альтах)
|2:2
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|12' 64'
|24.07.2022
|1' -90'
|Хартберг (Хартберг)
|2:1
|Альтах (Альтах)
|85'