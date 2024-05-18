Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Атдхе Нухиу - статистика

Завершил карьеру
29 июля 1989 (37)
#9 | Нападающий
197 см | 90 кг
Косово | Австрия
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Альтах
22
1
0
3
1
Матчи игрока в этом турнире
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 2
18.05.2024
Аустрия Л
73' - 90'
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Тироль
0 : 1
11.05.2024
Альтах
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Альтах
0 : 1
04.05.2024
Вольфсберг
67' - 90'
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Аустрия
2 : 2
26.04.2024
Альтах
88' - 90'
Австрия. Бундеслига, 22 тур
Вольфсберг
1 : 1
10.03.2024
Альтах
1' - 72'
Австрия. Бундеслига, 21 тур
Альтах
0 : 0
03.03.2024
ЛАСК
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 20 тур
Альтах
1 : 2
24.02.2024
Хартберг
88' - 90'
Австрия. Бундеслига, 19 тур
Аустрия
2 : 1
17.02.2024
Альтах
64' - 90'
Австрия. Бундеслига, 18 тур
Альтах
1 : 1
10.02.2024
Блау-Вайс
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 15 тур
Альтах
0 : 1
26.11.2023
Аустрия К
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Тироль
5 : 1
11.11.2023
Альтах
1' - 61'
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
0 : 2
05.11.2023
Рапид
1' - 90'
69'
63'
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Зальцбург
3 : 0
28.10.2023
Альтах
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
0 : 0
22.10.2023
Вольфсберг
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 0
08.10.2023
Альтах
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Альтах
2 : 1
24.09.2023
Аустрия
1' - 90'
73'
90'
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Блау-Вайс
1 : 1
16.09.2023
Альтах
1' - 90'
13'
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Альтах
1 : 2
02.09.2023
Штурм
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 5 тур
Аустрия Л
0 : 3
26.08.2023
Альтах
1' - 90'
37'
Австрия. Бундеслига, 4 тур
Аустрия К
1 : 1
19.08.2023
Альтах
1' - 90'
70'
Австрия. Бундеслига, 3 тур
Альтах
1 : 0
13.08.2023
Тироль
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 2 тур
Рапид
4 : 0
05.08.2023
Альтах
46' - 90'
Австрия. Бундеслига, 1 тур
Альтах
0 : 2
29.07.2023
Зальцбург
69' - 90'
Главные новости
Батракова раскритиковали в Турции, испанские клубы хотят увести Карседо у «Спартака», гневный Моуринью и другие новости
01:00
Сафонов получил худшую оценку среди игроков «ПСЖ» за матч с «Марселем»
00:40
Погребняк отреагировал на слова Дзюбы о завершении карьеры
00:30
Лига 1. «ПСЖ» победил «Марсель», Ферран вновь забил, Сафонов – пропустил
Вчера, 23:43
Губерниев подсказал Дзюбе, как именно закончить карьеру
Вчера, 23:23
Раскрыты слова Беллингема, которые он кричал в адрес арбитра с «Атлетико»
Вчера, 23:00
Мостовой перечислил клубы, которые разыграют чемпионство в РПЛ
Вчера, 22:47
3
Охрана «Локомотива» не пустила Баринова к игрокам команды
Вчера, 22:34
5
Во Франции раскрыли, какую сумму «Спартак» предлагал за Головина
Вчера, 22:30
4
Моуринью раскритиковал Ла Лигу после поражения от «Атлетико»
Вчера, 22:13
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+