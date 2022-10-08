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    Атдхе Нухиу - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Атдхе
    Фамилия Нухиу
    Команда Шеффилд Уэнсдэй
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 29 июля 1989 (33 года)
    Рост 197
    Вес 90
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 46' - 90' Аустрия К 3:0 Альтах Австрия. Бундеслига, 20 тур
    26.02.2023 1' - 90' Альтах 0:0 Тироль Австрия. Бундеслига, 19 тур
    19.02.2023 67' - 90' Рапид 3:0 Альтах Австрия. Бундеслига, 18 тур
    12.02.2023 1' - 90' Альтах 0:1 ЛАСК Австрия. Бундеслига, 17 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Альтах 18 7 1 2 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 46' -90' Аустрия К (Клагенфурт) 3:0 Альтах (Альтах)
    26.02.2023 1' -90' Альтах (Альтах) 0:0 Тироль (Ваттенс)
    19.02.2023 67' -90' Рапид (Вена) 3:0 Альтах (Альтах)
    12.02.2023 1' -90' Альтах (Альтах) 0:1 ЛАСК (Линц)
    12.11.2022 1' -90' Аустрия Л (Лустенау) 3:0 Альтах (Альтах)
    06.11.2022 1' -90' Альтах (Альтах) 1:1 Штурм (Грац)
    15' 79'
    30.10.2022 1' -90' Аустрия (Вена) 2:1 Альтах (Альтах)
    23.10.2022 1' -88' Вольфсберг (Вольфсберг) 2:3 Альтах (Альтах)
    16.10.2022 1' -90' Альтах (Альтах) 1:0 Хартберг (Хартберг)
    90'
    08.10.2022 1' -90' Альтах (Альтах) 2:3 Зальцбург (Зальцбург)
    78'
    02.10.2022 1' -86' Рид (Рид) 2:3 Альтах (Альтах)
    4'
    17.09.2022 61' -90' Альтах (Альтах) 1:4 Аустрия К (Клагенфурт)
    10.09.2022 68' -90' Тироль (Ваттенс) 0:0 Альтах (Альтах)
    04.09.2022 1' -90' Альтах (Альтах) 0:1 Рапид (Вена)
    13.08.2022 1' -90' Штурм (Грац) 4:0 Альтах (Альтах)
    90'
    07.08.2022 1' -90' Альтах (Альтах) 3:2 Аустрия (Вена)
    63'
    30.07.2022 1' -74' Альтах (Альтах) 2:2 Вольфсберг (Вольфсберг)
    12' 64'
    24.07.2022 1' -90' Хартберг (Хартберг) 2:1 Альтах (Альтах)
    85'
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