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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Альтах - Рапид
Альтах - Рапид: обзор матча 05 ноября 2023
Альтах
05.11.2023, воскресенье, 16:30
Австрия. Бундеслига, 13 тур
0 : 2
Завершен
Рапид
65'
Г. Бургшталлер
69'
А. Нухиу (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Альтах - Рапид
89'
Замена
П. Грайль
️️️️
М. Освальд
81'
Желтая карточка
Р. Кершбаум
81'
Замена
Т. Шик
️️️️
Н. Кюн
Замена
Г. Сантос
️️️️
Д. Райтер
71'
Замена
Я. Юрчек
️️️️
К. Гебауэр
71'
Замена
С. Инголич
️️️️
Ф. Штраус
71'
69'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
А. Нухиу
65'
ГОЛ! 0:1!
Г. Бургшталлер
65'
Замена
О. Штрунц
️️️️
М. Зайдль
Замена
A. Abdijanović
️️️️
Л. Фадингер
64'
Желтая карточка
А. Нухиу
63'
Желтая карточка
М. Бере
58'
Желтая карточка
П. Коллер
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альтах
1
Dejan Stojanović
ВР
47
Леонардо Лукачевич
ЛЗ
5
Лукас Гугганиг
ЦЗ
4
Феликс Штраус
ОП
24
Мануэль Претль
ОП
29
Доминик Райтер
ЦП
8
Мике-Штефен Бере
ЦП
8
Лукас Фадингер
АП
27
Кристиан Гебауэр
ПВ
9
Атдхе Нухиу
(К)
ЦФ
30
Пауль Коллер
ЦФ
Рапид
1
Никлас Хедл
ВР
21
Нерайсо Касанвирьо
ЦЗ
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
21
Михаэль Соллбауэр
ЦЗ
5
Мартин Морман
ЦЗ
18
Марко Груль
ЛВ
18
Маттиас Зайдль
ЦП
28
Мориц Освальд
ЦП
5
Роман Кершбаум
ЦП
19
Николас Кюн
ЦП
9
Гуидо Бургшталлер
(К)
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Альтах
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
37
Носа Эдокполор
ЛЗ
25
Сандро Инголич
ПЗ
19
Себастьян Айгнер
ОП
22
Amir Abdijanović
ЦФ
27
Ян Юрчек
ЦФ
23
Густаво Сантос
ЦФ
Рапид
21
Бернхард Унгер
ВР
23
Йонас Ауэр
ЛП
13
Торстен Шик
ЦП
18
Патрик Грайль
АП
9
Fally Mayulu
ЦФ
17
Оливер Штрунц
ЦФ
11
Thierry Gale
ЦФ
2-2-2-2-2
1
47
Лукачевич
5
Гугганиг
4
Штраус
24
Претль
29
Райтер
8
Бере
8
Фадингер
27
Гебауэр
30
Коллер
9
Нухиу
4-4-1-1
1
Хедл
14
Кверфельд
21
Соллбауэр
5
Морман
21
Касанвирьо
28
Освальд
5
Кершбаум
19
Кюн
18
Зайдль
18
Груль
9
Бургшталлер
4
Штраус
25
Инголич
25
Инголич
4
Штраус
8
Фадингер
22
22
8
Фадингер
27
Гебауэр
27
Юрчек
27
Юрчек
27
Гебауэр
29
Райтер
23
Сантос
23
Сантос
29
Райтер
19
Кюн
13
Шик
13
Шик
19
Кюн
28
Освальд
18
Грайль
18
Грайль
28
Освальд
18
Зайдль
17
Штрунц
17
Штрунц
18
Зайдль
Остались в запасе
Альтах
Рапид
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
37
Носа Эдокполор
ЛЗ
19
Себастьян Айгнер
ОП
21
Бернхард Унгер
ВР
23
Йонас Ауэр
ЛП
9
Fally Mayulu
ЦФ
11
Thierry Gale
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Остались в запасе
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
37
Носа Эдокполор
ЛЗ
19
Себастьян Айгнер
ОП
Остались в запасе
21
Бернхард Унгер
ВР
23
Йонас Ауэр
ЛП
9
Fally Mayulu
ЦФ
11
Thierry Gale
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Статистика матча Альтах - Рапид
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Альтах
Австрия. Бундеслига, 15 тур
Альтах
- : -
04.12.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Грацер
2 : 3
27.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Рапид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Информация о матче
Главный судья:
Штефан Эбнер
Стадион:
Cashpoint Arena, Altach
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