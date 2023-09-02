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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Альтах - Штурм
Альтах - Штурм: обзор матча 02 сентября 2023
Альтах
02.09.2023, суббота, 20:30
Австрия. Бундеслига, 6 тур
1 : 2
Завершен
Штурм
77'
П. Коллер
63'
О. Китеишвили
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Альтах - Штурм
Красная карточка
Ф. Штраус
90'
+6
Замена
A. Abdijanović
️️️️
М. Бере
90'
+6
90'
+6
Замена
А. Боркович
️️️️
О. Китеишвили
Желтая карточка
Н. Бишоф
88'
Желтая карточка
Ф. Штраус
88'
87'
Замена
️️️️
М. Саркария
Замена
Я. Юрчек
️️️️
К. Гебауэр
79'
Замена
Н. Эдокполор
️️️️
Л. Лукачевич
79'
ГОЛ! 1:1!
П. Коллер
77'
74'
Желтая карточка
О. Китеишвили
Замена
Н. Бишоф
️️️️
Г. Сантос
67'
67'
Замена
С. Хирлендер
️️️️
В. Бевинг
66'
Замена
А. Данте
️️️️
Д. Шнегг
63'
ГОЛ! 0:1!
О. Китеишвили
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альтах
1
Dejan Stojanović
ВР
47
Леонардо Лукачевич
ЛЗ
17
Лукас Ягер
ЦЗ
5
Лукас Гугганиг
ЦЗ
32
Felix Straussl
ЦЗ
4
Феликс Штраус
ОП
8
Мике-Штефен Бере
ЦП
8
Лукас Фадингер
АП
27
Кристиан Гебауэр
ПВ
23
Густаво Сантос
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
30
Пауль Коллер
ЦФ
Штурм
37
Кьел Шерпен
ВР
23
Давид Шнегг
ЛЗ
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
22
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
70
Юсуф Газибегович
ПЗ
22
Александер Прасс
ЛП
11
Вильям Бевинг
ЛВ
11
Манприт Саркария
ЛВ
8
Отар Китеишвили
ЦП
17
Шимон Влодарчик
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Альтах
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
37
Носа Эдокполор
ЛЗ
18
Ян Звишенбрюггер
ЦЗ
19
Себастьян Айгнер
ОП
22
Amir Abdijanović
ЦФ
27
Ян Юрчек
ЦФ
27
Ноа Бишоф
ЦФ
Штурм
44
Амаду Данте
ЛЗ
6
Александар Боркович
ЦЗ
14
Томи Хорват
ЦП
25
Стефан Хирлендер
ЦП
70
Брайан Силва Тейшейра
ПВ
4-1-1-2-3
1
47
Лукачевич
5
Гугганиг
32
17
Ягер
4
Штраус
8
Бере
8
Фадингер
27
Гебауэр
30
Коллер
9
Нухиу
23
Сантос
3-2-2-2-1
37
Шерпен
5
Вютрих
22
Аффенгрубер
4
Горенц-Станкович
70
Газибегович
23
Шнегг
8
Китеишвили
22
Прасс
11
Бевинг
11
Саркария
17
Влодарчик
47
Лукачевич
37
Эдокполор
37
Эдокполор
47
Лукачевич
8
Бере
22
22
8
Бере
27
Гебауэр
27
Юрчек
27
Юрчек
27
Гебауэр
23
Сантос
27
Бишоф
27
Бишоф
23
Сантос
23
Шнегг
44
Данте
44
Данте
23
Шнегг
8
Китеишвили
6
Боркович
6
Боркович
8
Китеишвили
11
Бевинг
25
Хирлендер
25
Хирлендер
11
Бевинг
Остались в запасе
Альтах
Штурм
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
18
Ян Звишенбрюггер
ЦЗ
19
Себастьян Айгнер
ОП
14
Томи Хорват
ЦП
70
Брайан Силва Тейшейра
ПВ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
18
Ян Звишенбрюггер
ЦЗ
19
Себастьян Айгнер
ОП
Остались в запасе
14
Томи Хорват
ЦП
70
Брайан Силва Тейшейра
ПВ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Альтах - Штурм
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Альтах
Австрия. Бундеслига, 15 тур
Альтах
- : -
04.12.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Грацер
2 : 3
27.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Штурм
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
3 : 1
26.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
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