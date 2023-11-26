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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Альтах - Аустрия К
Альтах - Аустрия К: обзор матча 26 ноября 2023
Альтах
26.11.2023, воскресенье, 16:30
Австрия. Бундеслига, 15 тур
0 : 1
Завершен
Аустрия К
25'
Ф. Яриц
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Альтах - Аустрия К
90'
+1
Желтая карточка
Ф. Менцель
90'
Желтая карточка
A. Sky Schwarz
Желтая карточка
Л. Лукачевич
87'
84'
Замена
Н. Биндер
️️️️
Ф. Яриц
Замена
Д. Райтер
️️️️
Г. Сантос
78'
Желтая карточка
Л. Ягер
76'
Замена
Я. Юрчек
️️️️
C. Reiner
67'
Замена
К. Гебауэр
️️️️
Л. Фадингер
67'
60'
Замена
С. Штрауди
️️️️
С. Бонна
60'
Замена
A. Sky Schwarz
️️️️
С. Карвейна
45'
+1
Желтая карточка
Э. Ирвинг
45'
+1
Желтая карточка
С. Бонна
25'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Яриц
Пас отдал
Т. Шумахер
8'
Желтая карточка
Н. Джорич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альтах
1
Dejan Stojanović
ВР
47
Леонардо Лукачевич
ЛЗ
5
Лукас Гугганиг
ЦЗ
17
Лукас Ягер
(К)
ЦЗ
30
Пауль Коллер
ЦЗ
25
Сандро Инголич
ПЗ
8
Мике-Штефен Бере
ЦП
8
Лукас Фадингер
АП
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
23
Густаво Сантос
ЦФ
6
Constantin Reiner
ЦФ
Аустрия К
13
Филлип Менцель
ВР
33
Тилль Шумахер
ЛЗ
4
Никола Джорич
ЦЗ
31
Торстен Марер
(К)
ЦЗ
37
Николас Виммер
ЦЗ
2
Соломон Бонна
ПЗ
7
Флориан Яриц
ЛП
18
Энди Ирвинг
ЦП
11
Рико Бенателли
ЦП
24
Кристофер Верницниг
ЦП
30
Синан Карвейна
ПВ
Альтах
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
37
Носа Эдокполор
ЛЗ
19
Себастьян Айгнер
ОП
4
Феликс Штраус
ОП
29
Доминик Райтер
ЦП
27
Кристиан Гебауэр
ПВ
27
Ян Юрчек
ЦФ
Аустрия К
30
David Puntigam
ВР
48
Янник Робач
ЦЗ
81
Тургай Гемичибаши
ОП
11
Aaron Sky Schwarz
ЦП
44
Симон Штрауди
ЦП
13
Николас Биндер
ЦФ
3-2-1-1-3
1
5
Гугганиг
17
Ягер
30
Коллер
47
Лукачевич
25
Инголич
8
Бере
8
Фадингер
6
23
Сантос
9
Нухиу
3-2-4-1
13
Менцель
4
Джорич
31
Марер
37
Виммер
2
Бонна
33
Шумахер
18
Ирвинг
11
Бенателли
24
Верницниг
7
Яриц
30
Карвейна
23
Сантос
29
Райтер
29
Райтер
23
Сантос
8
Фадингер
27
Гебауэр
27
Гебауэр
8
Фадингер
6
27
Юрчек
27
Юрчек
6
30
Карвейна
11
11
30
Карвейна
2
Бонна
44
Штрауди
44
Штрауди
2
Бонна
7
Яриц
13
Биндер
13
Биндер
7
Яриц
Остались в запасе
Альтах
Аустрия К
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
37
Носа Эдокполор
ЛЗ
19
Себастьян Айгнер
ОП
4
Феликс Штраус
ОП
30
David Puntigam
ВР
48
Янник Робач
ЦЗ
81
Тургай Гемичибаши
ОП
Остались в запасе
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
37
Носа Эдокполор
ЛЗ
19
Себастьян Айгнер
ОП
4
Феликс Штраус
ОП
Остались в запасе
30
David Puntigam
ВР
48
Янник Робач
ЦЗ
81
Тургай Гемичибаши
ОП
Статистика матча Альтах - Аустрия К
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Альтах
Австрия. Бундеслига, 15 тур
Альтах
- : -
04.12.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Грацер
2 : 3
27.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Аустрия К
0 : 1
23.05.2025
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Альтах
0 : 0
17.05.2025
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Аустрия К
1 : 4
10.05.2025
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Грацер
1 : 1
02.05.2025
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 6 тур
ЛАСК
6 : 0
26.04.2025
Аустрия К
Информация о матче
Главный судья:
Юлиан Вайнбергер
(Вена)
Стадион:
Cashpoint Arena, Altach
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