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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
ЛАСК - Альтах
ЛАСК - Альтах: обзор матча 08 октября 2023
ЛАСК
08.10.2023, воскресенье, 15:30
Австрия. Бундеслига, 10 тур
1 : 0
Завершен
Альтах
83'
Р. Жуль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЛАСК - Альтах
85'
Замена
Н. Бишоф
️️️️
Ф. Штраус
ГОЛ! 1:0!
Р. Жуль
83'
Замена
И. Мустафа
️️️️
М. Таловеров
81'
Замена
Ф. Стойкович
️️️️
Д. Белло
81'
Замена
С. Ба
️️️️
Ф. Флеккер
72'
69'
Желтая карточка
Ф. Штраус
69'
Замена
A. Abdijanović
️️️️
Я. Юрчек
63'
Замена
Д. Райтер
️️️️
К. Гебауэр
Замена
М. Коне
️️️️
М. Любичич
58'
Замена
П. Михорль
️️️️
Э. Дарбо
58'
9'
Желтая карточка
Л. Гугганиг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЛАСК
26
Тобиас Лаваль
ВР
2
Джордж Белло
ЛЗ
4
Филипп Цирайс
ЦЗ
40
Максим Таловеров
ЦЗ
16
Андрес Андраде
ЦЗ
77
Иван Любич
ОП
5
Эбрима Дарбо
ОП
29
Флориан Флеккер
ПВ
27
Марин Любичич
ЦФ
32
Роберт Жуль
ЦФ
36
Томас Гойгингер
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Альтах
1
Dejan Stojanović
ВР
47
Леонардо Лукачевич
ЛЗ
5
Лукас Гугганиг
ЦЗ
17
Лукас Ягер
ЦЗ
25
Сандро Инголич
ПЗ
4
Феликс Штраус
ОП
8
Лукас Фадингер
АП
27
Кристиан Гебауэр
ПВ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
27
Ян Юрчек
ЦФ
30
Пауль Коллер
ЦФ
ЛАСК
28
Йорг Зибенхандль
ВР
25
Санусси Ба
ЛЗ
30
Филип Стойкович
ЦЗ
23
Ибрахим Мустафа
ЛВ
34
Петер Михорль
ЦП
8
Мозес Усор
ПВ
14
Мусса Коне
ЦФ
Альтах
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
37
Носа Эдокполор
ЛЗ
18
Ян Звишенбрюггер
ЦЗ
19
Себастьян Айгнер
ОП
29
Доминик Райтер
ЦП
27
Ноа Бишоф
ЦФ
22
Amir Abdijanović
ЦФ
4-2-1-3
26
Лаваль
2
Белло
40
Таловеров
16
Андраде
4
Цирайс
77
Любич
5
Дарбо
29
Флеккер
36
Гойгингер
32
Жуль
27
Любичич
4-1-2-3
1
25
Инголич
5
Гугганиг
17
Ягер
47
Лукачевич
4
Штраус
27
Гебауэр
8
Фадингер
30
Коллер
27
Юрчек
9
Нухиу
29
Флеккер
25
Ба
25
Ба
29
Флеккер
2
Белло
30
Стойкович
30
Стойкович
2
Белло
5
Дарбо
34
Михорль
34
Михорль
5
Дарбо
40
Таловеров
23
Мустафа
23
Мустафа
40
Таловеров
27
Любичич
14
Коне
14
Коне
27
Любичич
27
Гебауэр
29
Райтер
29
Райтер
27
Гебауэр
4
Штраус
27
Бишоф
27
Бишоф
4
Штраус
27
Юрчек
22
22
27
Юрчек
Остались в запасе
ЛАСК
Альтах
28
Йорг Зибенхандль
ВР
8
Мозес Усор
ПВ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
37
Носа Эдокполор
ЛЗ
18
Ян Звишенбрюггер
ЦЗ
19
Себастьян Айгнер
ОП
Остались в запасе
28
Йорг Зибенхандль
ВР
8
Мозес Усор
ПВ
Остались в запасе
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
37
Носа Эдокполор
ЛЗ
18
Ян Звишенбрюггер
ЦЗ
19
Себастьян Айгнер
ОП
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Статистика матча ЛАСК - Альтах
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
- : -
29.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Альтах
Австрия. Бундеслига, 15 тур
Альтах
- : -
04.12.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Грацер
2 : 3
27.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
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