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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Зальцбург - Альтах
Зальцбург - Альтах: обзор матча 28 октября 2023
Зальцбург
28.10.2023, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, 12 тур
3 : 0
Завершен
Альтах
44'
А. Дедич
46'
М. Кьергор
59'
К. Конате
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зальцбург - Альтах
Желтая карточка
М. Бидструп
90'
+3
Желтая карточка
Д. Гиндо
84'
77'
Замена
A. Abdijanović
️️️️
Л. Фадингер
72'
Замена
Н. Эдокполор
️️️️
К. Гебауэр
Замена
Д. Гиндо
️️️️
А. Ульмер
72'
72'
Замена
С. Инголич
️️️️
Л. Лукачевич
Замена
А. Форсон
️️️️
М. Кьергор
72'
Замена
Н. Капалдо
️️️️
А. Дедич
62'
Замена
П. Ратков
️️️️
Р. Шимич
62'
62'
Замена
Д. Райтер
️️️️
Я. Юрчек
62'
Замена
М. Претль
️️️️
М. Бере
ГОЛ! 3:0!
К. Конате
Пас отдал
С. Байду
59'
50'
Желтая карточка
Ф. Штраус
ГОЛ! 2:0!
М. Кьергор
46'
ГОЛ! 1:0!
А. Дедич
Пас отдал
О. Глух
44'
34'
Желтая карточка
Л. Ягер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зальцбург
30
Александер Шлагер
ВР
37
Амар Дедич
ЛЗ
17
Андреас Ульмер
(К)
ЛЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
6
Самсон Байду
ЦЗ
24
Лука Сучич
ЦП
2
Мадс Бидструп
ЦП
14
Мауриц Кьергор
АП
10
Оскар Глух
АП
9
Роко Шимич
ЦФ
19
Карим Конате
ЦФ
Альтах
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
47
Леонардо Лукачевич
ЛЗ
5
Лукас Гугганиг
ЦЗ
17
Лукас Ягер
(К)
ЦЗ
4
Феликс Штраус
ОП
8
Мике-Штефен Бере
ЦП
8
Лукас Фадингер
АП
27
Кристиан Гебауэр
ПВ
27
Ян Юрчек
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
30
Пауль Коллер
ЦФ
Зальцбург
58
Нико Мантль
ВР
27
Дауда Гиндо
ЛЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
29
Люка Гурна
ОП
24
Николас Капалдо
ЦП
17
Аманква Форсон
АП
10
Петар Ратков
ЦФ
Альтах
13
Alexander Eckmayr
ВР
37
Носа Эдокполор
ЛЗ
25
Сандро Инголич
ПЗ
24
Мануэль Претль
ОП
29
Доминик Райтер
ЦП
27
Ноа Бишоф
ЦФ
22
Amir Abdijanović
ЦФ
4-2-2-2
30
Шлагер
17
Ульмер
31
Павлович
6
Байду
37
Дедич
24
Сучич
2
Бидструп
10
Глух
14
Кьергор
19
Конате
9
Шимич
3-1-1-2-3
33
Шютценауэр
5
Гугганиг
17
Ягер
47
Лукачевич
4
Штраус
8
Бере
27
Гебауэр
8
Фадингер
30
Коллер
9
Нухиу
27
Юрчек
17
Ульмер
27
Гиндо
27
Гиндо
17
Ульмер
37
Дедич
24
Капалдо
24
Капалдо
37
Дедич
14
Кьергор
17
Форсон
17
Форсон
14
Кьергор
9
Шимич
10
Ратков
10
Ратков
9
Шимич
27
Гебауэр
37
Эдокполор
37
Эдокполор
27
Гебауэр
47
Лукачевич
25
Инголич
25
Инголич
47
Лукачевич
8
Бере
24
Претль
24
Претль
8
Бере
27
Юрчек
29
Райтер
29
Райтер
27
Юрчек
8
Фадингер
22
22
8
Фадингер
Остались в запасе
Зальцбург
Альтах
58
Нико Мантль
ВР
28
Умар Соле
ЦЗ
29
Люка Гурна
ОП
13
Alexander Eckmayr
ВР
27
Ноа Бишоф
ЦФ
Остались в запасе
58
Нико Мантль
ВР
28
Умар Соле
ЦЗ
29
Люка Гурна
ОП
Остались в запасе
13
Alexander Eckmayr
ВР
27
Ноа Бишоф
ЦФ
Статистика матча Зальцбург - Альтах
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
- : -
29.11.2026
ЛАСК
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
2 : 0
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Альтах
Австрия. Бундеслига, 15 тур
Альтах
- : -
04.12.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Грацер
2 : 3
27.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Информация о матче
Главный судья:
Harald Lechner, Austria
Стадион:
Ред Булл Арена
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