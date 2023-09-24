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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Альтах - Аустрия
Альтах - Аустрия: обзор матча 24 сентября 2023
Альтах
24.09.2023, воскресенье, 15:30
Австрия. Бундеслига, 8 тур
2 : 1
Завершен
Аустрия
7'
Л. Фадингер
15'
М. Бере (П)
5'
Й. Хандль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Альтах - Аустрия
90'
+4
Вторая желтая
Л. Гальвао
Вторая желтая
А. Нухиу
90'
+2
Замена
A. Abdijanović
️️️️
М. Бере
82'
Желтая карточка
D. Stojanović
81'
Замена
Д. Райтер
️️️️
К. Гебауэр
81'
74'
Замена
М. Поцман
️️️️
Й. Хандль
74'
Замена
М. Хускович
️️️️
Д. Холланд
74'
Замена
А. Юкич
️️️️
Д. Фиц
Желтая карточка
А. Нухиу
73'
71'
Желтая карточка
Д. Фиц
Желтая карточка
М. Бере
70'
65'
Замена
Ф. Аслани
️️️️
М. Браунедер
65'
Замена
М. Польстер
️️️️
Х. Генуш
Замена
Я. Юрчек
️️️️
С. Инголич
59'
Желтая карточка
Л. Ягер
53'
47'
Желтая карточка
Х. Генуш
Желтая карточка
С. Инголич
45'
+6
45'
+4
Желтая карточка
А. Грубер
40'
Желтая карточка
Л. Гальвао
Замена
Ф. Штраус
️️️️
C. Reiner
23'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
М. Бере
15'
ГОЛ! 1:1!
Л. Фадингер
Пас отдал
К. Гебауэр
7'
5'
ГОЛ! 0:1!
Й. Хандль
Пас отдал
Д. Фиц
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альтах
1
Dejan Stojanović
ВР
47
Леонардо Лукачевич
ЛЗ
5
Лукас Гугганиг
ЦЗ
17
Лукас Ягер
ЦЗ
25
Сандро Инголич
ПЗ
8
Мике-Штефен Бере
ЦП
8
Лукас Фадингер
АП
27
Кристиан Гебауэр
ПВ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
6
Constantin Reiner
ЦФ
30
Пауль Коллер
ЦФ
Аустрия
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
21
Хаким Генуш
ЛЗ
4
Марвин Мартинс
ЦЗ
46
Йоханнес Хандль
ЦЗ
8
Джеймс Холланд
ОП
3
Лукас Гальвао
ЦП
23
Маттиас Браунедер
ЦП
26
Райнхольд Ранфтль
ЦП
30
Манфред Фишер
АП
36
Доминик Фиц
АП
9
Андреас Грубер
ЦФ
Главный тренер
Манфред Шмид
Альтах
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
37
Носа Эдокполор
ЛЗ
4
Феликс Штраус
ОП
29
Доминик Райтер
ЦП
22
Amir Abdijanović
ЦФ
27
Ноа Бишоф
ЦФ
27
Ян Юрчек
ЦФ
Аустрия
99
Мирко Кос
ВР
40
Маттео Мейсль
ЦЗ
43
Мануэль Польстер
ЛВ
77
Александар Юкич
АП
29
Муарем Хускович
ЦФ
19
Марвин Поцман
ЦФ
11
Фисник Аслани
ЦФ
4-1-2-3
1
47
Лукачевич
5
Гугганиг
17
Ягер
25
Инголич
8
Бере
8
Фадингер
27
Гебауэр
30
Коллер
6
9
Нухиу
3-1-3-2-1
1
Фрюхтль
4
Мартинс
46
Хандль
21
Генуш
8
Холланд
3
Гальвао
23
Браунедер
26
Ранфтль
30
Фишер
36
Фиц
9
Грубер
6
4
Штраус
4
Штраус
6
27
Гебауэр
29
Райтер
29
Райтер
27
Гебауэр
8
Бере
22
22
8
Бере
25
Инголич
27
Юрчек
27
Юрчек
25
Инголич
36
Фиц
77
Юкич
77
Юкич
36
Фиц
21
Генуш
43
Польстер
43
Польстер
21
Генуш
8
Холланд
29
Хускович
29
Хускович
8
Холланд
46
Хандль
19
Поцман
19
Поцман
46
Хандль
23
Браунедер
11
Аслани
11
Аслани
23
Браунедер
Остались в запасе
Альтах
Аустрия
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
37
Носа Эдокполор
ЛЗ
27
Ноа Бишоф
ЦФ
99
Мирко Кос
ВР
40
Маттео Мейсль
ЦЗ
Главный тренер
Манфред Шмид
Остались в запасе
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
37
Носа Эдокполор
ЛЗ
27
Ноа Бишоф
ЦФ
Остались в запасе
99
Мирко Кос
ВР
40
Маттео Мейсль
ЦЗ
Главный тренер
Манфред Шмид
Статистика матча Альтах - Аустрия
5
1
1
4
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Альтах
Австрия. Бундеслига, 15 тур
Альтах
- : -
04.12.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Грацер
2 : 3
27.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
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