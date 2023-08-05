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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Рапид - Альтах
Рапид - Альтах: обзор матча 05 августа 2023
Рапид
05.08.2023, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, 2 тур
4 : 0
Завершен
Альтах
29'
Н. Кюн
34'
Н. Кюн
59'
Й. Ауэр
69'
Г. Бургшталлер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рапид - Альтах
90'
+5
Желтая карточка
C. Reiner
87'
Желтая карточка
Л. Ягер
82'
Замена
A. Abdijanović
️️️️
М. Бере
Замена
М. Морман
️️️️
Н. Цветкович
80'
Замена
М. Освальд
️️️️
Н. Саттльбергер
75'
Замена
О. Штрунц
️️️️
Н. Кюн
74'
72'
Замена
Г. Сантос
️️️️
Я. Звишенбрюггер
72'
Замена
П. Коллер
️️️️
Я. Юрчек
ГОЛ! 4:0!
Г. Бургшталлер
Пас отдал
Т. Шик
69'
Замена
П. Грайль
️️️️
Р. Кершбаум
68'
ГОЛ! 3:0!
Й. Ауэр
Пас отдал
Н. Кюн
59'
46'
Замена
Д. Райтер
️️️️
Л. Гугганиг
46'
Замена
А. Нухиу
️️️️
Н. Бишоф
ГОЛ! 2:0!
Н. Кюн
34'
ГОЛ! 1:0!
Н. Кюн
Пас отдал
Г. Бургшталлер
29'
28'
Желтая карточка
Л. Фадингер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рапид
1
Никлас Хедл
ВР
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
23
Йонас Ауэр
ЛП
18
Марко Груль
ЛВ
13
Торстен Шик
ЦП
18
Маттиас Зайдль
ЦП
19
Николас Кюн
ЦП
5
Роман Кершбаум
ЦП
24
Николас Саттльбергер
ЦП
55
Ненад Цветкович
ЦФ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Альтах
1
Dejan Stojanović
ВР
37
Носа Эдокполор
ЛЗ
5
Лукас Гугганиг
ЦЗ
17
Лукас Ягер
ЦЗ
18
Ян Звишенбрюггер
ЦЗ
8
Мике-Штефен Бере
ЦП
8
Лукас Фадингер
АП
27
Кристиан Гебауэр
ПВ
27
Ноа Бишоф
ЦФ
27
Ян Юрчек
ЦФ
6
Constantin Reiner
ЦФ
Рапид
25
Пауль Гартлер
ВР
5
Мартин Морман
ЦЗ
3
Мартин Косцельник
ЦП
28
Мориц Освальд
ЦП
18
Патрик Грайль
АП
17
Оливер Штрунц
ЦФ
9
Fally Mayulu
ЦФ
Альтах
13
Alexander Eckmayr
ВР
47
Леонардо Лукачевич
ЛЗ
29
Доминик Райтер
ЦП
30
Пауль Коллер
ЦФ
22
Amir Abdijanović
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
23
Густаво Сантос
ЦФ
1-5-2-2
1
Хедл
14
Кверфельд
23
Ауэр
19
Кюн
5
Кершбаум
24
Саттльбергер
18
Зайдль
18
Груль
13
Шик
9
Бургшталлер
55
Цветкович
4-1-2-3
1
5
Гугганиг
17
Ягер
18
Звишенбрюггер
37
Эдокполор
8
Бере
27
Гебауэр
8
Фадингер
6
27
Юрчек
27
Бишоф
55
Цветкович
5
Морман
5
Морман
55
Цветкович
24
Саттльбергер
28
Освальд
28
Освальд
24
Саттльбергер
5
Кершбаум
18
Грайль
18
Грайль
5
Кершбаум
19
Кюн
17
Штрунц
17
Штрунц
19
Кюн
5
Гугганиг
29
Райтер
29
Райтер
5
Гугганиг
27
Юрчек
30
Коллер
30
Коллер
27
Юрчек
8
Бере
22
22
8
Бере
27
Бишоф
9
Нухиу
9
Нухиу
27
Бишоф
18
Звишенбрюггер
23
Сантос
23
Сантос
18
Звишенбрюггер
Остались в запасе
Рапид
Альтах
25
Пауль Гартлер
ВР
3
Мартин Косцельник
ЦП
9
Fally Mayulu
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
13
Alexander Eckmayr
ВР
47
Леонардо Лукачевич
ЛЗ
Остались в запасе
25
Пауль Гартлер
ВР
3
Мартин Косцельник
ЦП
9
Fally Mayulu
ЦФ
Остались в запасе
13
Alexander Eckmayr
ВР
47
Леонардо Лукачевич
ЛЗ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Статистика матча Рапид - Альтах
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Рапид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Альтах
Австрия. Бундеслига, 15 тур
Альтах
- : -
04.12.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Грацер
2 : 3
27.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
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