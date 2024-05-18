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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Альтах - Аустрия Л
Альтах - Аустрия Л: обзор матча 18 мая 2024
Альтах
18.05.2024, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, 10 тур
2 : 2
Завершен
Аустрия Л
11'
Г. Сантос
89'
П. Коллер
45+4'
M. Lins
63'
Я. Диаби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Альтах - Аустрия Л
90'
+1
Замена
А. Шмид
️️️️
B. Bobzien
ГОЛ! 2:2!
П. Коллер
Пас отдал
Л. Гугганиг
89'
Желтая карточка
Л. Гугганиг
82'
73'
Замена
Т. Бергер
️️️️
N. Gorzel
73'
Замена
P. Chato Nguendong
️️️️
М. Мак
Замена
Ф. Штраус
️️️️
P. Juan Estrada
73'
Замена
А. Нухиу
️️️️
Л. Фадингер
73'
Замена
Я. Звишенбрюггер
️️️️
Я. Юрчек
73'
Замена
S. Bahloul
️️️️
М. Бере
65'
63'
ГОЛ! 1:2!
Я. Диаби
Пас отдал
B. Bobzien
Желтая карточка
М. Бере
51'
Желтая карточка
Л. Ягер
49'
Замена
Д. Райтер
️️️️
В. Демаку
46'
46'
Замена
С. Сурданович
️️️️
К. Боатенг
45'
+4
ГОЛ! 1:1!
M. Lins
Пас отдал
B. Bobzien
30'
Желтая карточка
М. Мак
ГОЛ! 1:0!
Г. Сантос
Пас отдал
В. Демаку
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альтах
1
Dejan Stojanović
ВР
76
Мохамед Уэдраого
ЛЗ
22
Pascal Juan Estrada
ЦЗ
5
Лукас Гугганиг
ЦЗ
30
Пауль Коллер
ЦЗ
17
Лукас Ягер
(К)
ЦЗ
6
Весел Демаку
ОП
8
Мике-Штефен Бере
ЦП
8
Лукас Фадингер
АП
23
Густаво Сантос
ЦФ
27
Ян Юрчек
ЦФ
Аустрия Л
3
Кеннеди Боатенг
ЦЗ
31
Маттиас Мак
(К)
ЦЗ
13
Matheus Lins
ЦЗ
7
Фабиан Гмайнер
ПЗ
20
N. Gorzel
ЦП
33
Даниэль Тифенбах
ЦП
23
Пиус Грабхер
ЦП
77
Ядали Диаби
АП
20
Ben Bobzien
ЦФ
27
Namory Cisse
ЦФ
Главный тренер
Маркус Мадер
Альтах
37
Носа Эдокполор
ЛЗ
18
Ян Звишенбрюггер
ЦЗ
4
Феликс Штраус
ОП
11
Sofian Bahloul
ЦП
29
Доминик Райтер
ЦП
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
Аустрия Л
22
Аммар Хелак
ВР
4
Тобиас Бергер
ЛЗ
31
Leo Mätzler
ЦЗ
86
Стефано Сурданович
ПВ
41
Enes Koc
ЦФ
25
Paterson Chato Nguendong
ЦФ
18
Антони Шмид
ЦФ
3-3-1-1-2
1
5
Гугганиг
30
Коллер
17
Ягер
76
Уэдраого
6
Демаку
22
8
Бере
8
Фадингер
27
Юрчек
23
Сантос
4-3-1-2
7
Гмайнер
31
Мак
13
3
Боатенг
20
33
Тифенбах
23
Грабхер
77
Диаби
27
20
27
Юрчек
18
Звишенбрюггер
18
Звишенбрюггер
27
Юрчек
22
4
Штраус
4
Штраус
22
8
Бере
11
11
8
Бере
6
Демаку
29
Райтер
29
Райтер
6
Демаку
8
Фадингер
9
Нухиу
9
Нухиу
8
Фадингер
20
4
Бергер
4
Бергер
20
3
Боатенг
86
Сурданович
86
Сурданович
3
Боатенг
31
Мак
25
25
31
Мак
20
18
Шмид
18
Шмид
20
Остались в запасе
Альтах
Аустрия Л
37
Носа Эдокполор
ЛЗ
22
Аммар Хелак
ВР
31
Leo Mätzler
ЦЗ
41
Enes Koc
ЦФ
Главный тренер
Маркус Мадер
Остались в запасе
37
Носа Эдокполор
ЛЗ
Остались в запасе
22
Аммар Хелак
ВР
31
Leo Mätzler
ЦЗ
41
Enes Koc
ЦФ
Главный тренер
Маркус Мадер
Статистика матча Альтах - Аустрия Л
3
1
Всего ударов по воротам
22
11
Удары в створ
11
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Нарушения
22
11
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
6
0
Матчи команд
Альтах
Австрия. Бундеслига, 15 тур
Альтах
- : -
04.12.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Грацер
2 : 3
27.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 15 тур
Вольфсберг
- : -
06.12.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
2 : 3
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Аустрия Л
2 : 1
07.11.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Информация о матче
Главный судья:
Arnes Talic, Austria
Стадион:
Cashpoint Arena, Altach
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2017.01.25 02:13
8
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2015.08.28 01:24
1
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2020.05.30 08:42
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2017.01.25 02:13
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