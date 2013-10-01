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    Эдгарс Гаурачс - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Эдгарс
    Фамилия Гаурачс
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 10 марта 1988 (35 лет)
    Рост 188
    Вес 79
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Торпедо 14 1 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.11.2013 90' -90' Торпедо (Москва) 0:0 Уфа (Уфа)
    17.11.2013 90' -90' Химик (Дзержинск) 0:3 Торпедо (Москва)
    10.11.2013 90' -90' Торпедо (Москва) 1:0 Шинник (Ярославль)
    03.11.2013 Был в запасе Оренбург (Оренбург) 0:2 Торпедо (Москва)
    27.10.2013 65' -90' Торпедо (Москва) 1:0 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    23.10.2013 1' -90' Енисей (Красноярск) 1:0 Торпедо (Москва)
    18.10.2013 1' -90' Торпедо (Москва) 2:0 Сочи (Сочи)
    49'
    13.10.2013 65' -90' Мордовия (Саранск) 1:0 Торпедо (Москва)
    07.10.2013 87' -90' Торпедо (Москва) 2:0 Арсенал (Тула)
    01.10.2013 Был в запасе Спартак-Нальчик (Нальчик) 0:0 Торпедо (Москва)
    22.09.2013 1' -74' Ротор (Волгоград) 1:2 Торпедо (Москва)
    16.09.2013 1' -75' Торпедо (Москва) 2:1 Салют (Белгород)
    39'
    05.09.2013 65' -90' Торпедо (Москва) 1:0 Балтика (Калининград)
    23.08.2013 90' -90' Торпедо (Москва) 2:0
    18.08.2013 59' -90' Нефтехимик (Нижнекамск) 0:0 Торпедо (Москва)
    12.08.2013 46' -90' Торпедо (Москва) 4:2 Ангушт (Назрань)
    59'
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