|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Торпедо
|14
|1
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.11.2013
|90' -90'
|Торпедо (Москва)
|0:0
|Уфа (Уфа)
|17.11.2013
|90' -90'
|Химик (Дзержинск)
|0:3
|Торпедо (Москва)
|10.11.2013
|90' -90'
|Торпедо (Москва)
|1:0
|Шинник (Ярославль)
|03.11.2013
|Был в запасе
|Оренбург (Оренбург)
|0:2
|Торпедо (Москва)
|27.10.2013
|65' -90'
|Торпедо (Москва)
|1:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|23.10.2013
|1' -90'
|Енисей (Красноярск)
|1:0
|Торпедо (Москва)
|18.10.2013
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|2:0
|Сочи (Сочи)
|49'
|13.10.2013
|65' -90'
|Мордовия (Саранск)
|1:0
|Торпедо (Москва)
|07.10.2013
|87' -90'
|Торпедо (Москва)
|2:0
|Арсенал (Тула)
|01.10.2013
|Был в запасе
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|0:0
|Торпедо (Москва)
|22.09.2013
|1' -74'
|Ротор (Волгоград)
|1:2
|Торпедо (Москва)
|16.09.2013
|1' -75'
|Торпедо (Москва)
|2:1
|Салют (Белгород)
|39'
|05.09.2013
|65' -90'
|Торпедо (Москва)
|1:0
|Балтика (Калининград)
|23.08.2013
|90' -90'
|Торпедо (Москва)
|2:0
|18.08.2013
|59' -90'
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|0:0
|Торпедо (Москва)
|12.08.2013
|46' -90'
|Торпедо (Москва)
|4:2
|Ангушт (Назрань)
|59'