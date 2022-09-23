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Костас Манолас
Новости
Костас Манолас - новости
Завершил карьеру
14 июня 1991 (35), Нассо
#44 | Защитник
179 см | 67 кг
Греция
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Экс-защитник «Ромы» и «Наполи» Манолас ушел в клуб из ОАЭ
2022.09.23 18:17
Фото
«Олимпиакос» объявил о покупке защитника «Наполи» Маноласа
2021.12.16 21:47
Манолас – самый быстрый игрок Серии А в этом сезоне, Роналду лидирует среди форвардов
2019.09.07 12:33
1
«Рома» объявила о переходе Маноласа в «Наполи»
2019.06.30 23:54
11
Sky Sport Italia: Манолас договорился с «Наполи» по личному контракту
2019.06.15 16:20
«Ювентус» может обменять Игуаина на Маноласа
2019.06.15 09:40
2
«Милан» интересуется защитником «Ромы» Маноласом
2019.06.14 18:28
Игроки сборной Греции поставили ультиматум федерации. Они требуют отставки главного тренера Анастасиадиса
2019.06.12 14:51
4
Роналду назвал руководству «Ювентуса» шесть игроков, которых должен купить клуб
2019.04.24 12:48
27
«Манчестер Юнайтед» готов заплатить полную сумму отступных за Маноласа
2019.04.14 08:58
6
Rai Sport: руководство «Аякса» сказало «Ювентусу», что де Лигт очень близок к переходу в «Барселону»
2019.04.14 00:43
4
В шорт-лист «Ювентуса» входят Варан, де Лигт и еще четыре центральных защитника
2019.03.25 06:40
5
«Атлетико» может заменить Година защитником «Ромы» Маноласом
2019.03.22 19:30
Основной защитник «Ромы» Манолас может пропустить матчи с «Лацио» и «Порту»
2019.02.24 09:40
«Рома» намерена на 2 миллиона увеличить зарплату Маноласа. Игроком интересуется «Манчестер Юнайтед»
2019.01.07 11:37
«Манчестер Юнайтед» готов летом купить Маноласа за 36 миллионов
2019.01.06 07:57
1
La Gazzetta dello Sport: Райола стал агентом Маноласа. Игроком интересуется «МЮ»
2018.12.23 20:25
2
Скауты «Манчестер Юнайтед» просматривали Маноласа в матче с «Ромой»
2018.12.23 11:43
«Реал» в матче «Рома» – «Интер» просматривал Маноласа и Икарди
2018.12.04 23:31
1
«Манчестер Юнайтед» может зимой купить у «Ромы» Маноласа
2018.11.23 14:48
1
«Бавария» интересуется Маноласом.
2018.11.14 15:37
Фото
Бензема, Манолас и два игрока «Брюггге» вошли в команду недели Лиги чемпионов
2018.11.08 15:40
1
«Ювентус» может обменять Ругани на Маноласа
2018.11.03 17:05
Малком: «Слова Маноласа? Я спокойно отношусь к провокациям и отвечаю голами»
2018.08.01 11:15
1
Видео
Манолас устроил стычку с Малкомом в матче Международного кубка чемпионов
2018.08.01 06:39
2
Манолас: «Могу поменять ситуацию в любом клубе, даже в «Барселоне»
2018.07.06 09:04
7
«Ювентус» вновь попытается купить Маноласа
2018.06.01 21:35
1
«Лион» предлагает «Роме» 36 миллионов за Маноласа
2018.06.01 08:16
1
Салах – самый быстрый игрок текущего розыгрыша Лиги чемпионов
2018.05.25 21:24
6
«Рома» предложила Маноласа «Реалу»
2018.05.08 17:47
1
1
2
3
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