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    «Ювентус» может обменять Игуаина на Маноласа

    Во время летнего трансферного окна «Ювентус» и «Рома» могут совершить обмен игроками, сообщает La Gazzetta dello Sport.

    По информации источника, в Рим может перебраться нападающий Гонсало Игуаин, а в обратном направлении отправится защитник Костас Манолас.

    Стоимость обоих футболистов оценивается в 36 миллионов евро, поэтому ни одна из сторон не должна будет доплачивать за сделку.

    «Рома» видит в аргентинце замену для Эдина Джеко, который близок к уходу в «Интер».

    «Ювентус» ищет нового центрбека в связи с решением Андреа Барцальи завершить карьеру.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +945

      Dizayner 1 час назад

      было время, когда гонсало стоил 90

      1
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      Рейтинг: +1134

      Бомбардиръ 2 часа назад

      Пинают футболистов как мячи, куда хотят, не считаясь с их желаниями и мечтами...

      0
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      Рейтинг: +1204

      ItalianFootball > Бомбардиръ 1 час назад

      Для всех было бы лучше. И Пузику, и Юве, и Роме. Но это при условии ухода Джеко.

      1
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      Рейтинг: +401

      KPCCSPB > Бомбардиръ 56 минут назад

      У них зп такая, что про их мечты и желание, никто и спрашивать не должен, это бизнес, а они акции, в которых клубы вкладывают.

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