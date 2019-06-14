«Ювентус» может обменять Игуаина на Маноласа

Во время летнего трансферного окна «Ювентус» и «Рома» могут совершить обмен игроками, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, в Рим может перебраться нападающий Гонсало Игуаин, а в обратном направлении отправится защитник Костас Манолас.

Стоимость обоих футболистов оценивается в 36 миллионов евро, поэтому ни одна из сторон не должна будет доплачивать за сделку.

«Рома» видит в аргентинце замену для Эдина Джеко, который близок к уходу в «Интер».

«Ювентус» ищет нового центрбека в связи с решением Андреа Барцальи завершить карьеру.