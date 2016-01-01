«Манчестер Юнайтед» готов летом купить Маноласа за 36 миллионов

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» желает заполучить защитника «Ромы» Костаса Маноласа. В Италии сообщили: британцы готовы выплатить сумму отступных в размере 36 миллионов евро.

Зарплата грека в Англии может составить 6 миллионов. Футболисту 27 лет.