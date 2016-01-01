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    «Манчестер Юнайтед» готов летом купить Маноласа за 36 миллионов

    Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» желает заполучить защитника «Ромы» Костаса Маноласа. В Италии сообщили: британцы готовы выплатить сумму отступных в размере 36 миллионов евро.

    Зарплата грека в Англии может составить 6 миллионов. Футболисту 27 лет.

    • Контракт Маноласа с римлянами действует до 2022 года.
    • В текущем сезоне Серии А игрок провел 16 матчей, забил один гол и сделал результативную передачу.
    • Главное достижение в карьере Маноласа – две победы в чемпионате Греции с «Олимпиакосом».

    Источник: Football Italia

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