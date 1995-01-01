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    Rai Sport: руководство «Аякса» сказало «Ювентусу», что де Лигт очень близок к переходу в «Барселону»

    Спортивные директоры «Ювентуса» и «Аякса» обсудили возможный трансфер защитника голландцев Матейса де Лигта, сообщает Calciomercato со ссылкой на Rai Sport.

    По информации издания, Марк Овермарс сказал Фабио Паратичи, что 19-летний футболист находится в «считанных сантиметрах» от перехода в «Барселону».

    Ожидается, что туринский клуб переключится на Матса Хуммельса («Боруссия»), Костаса Маноласа («Рома»), Стефана Савича («Атлетико») или Рубена Диаша («Бенфика»).

    По данным Sport.es, каталонцы предложат за де Лигта 60 миллионов евро. Ранее президент сине-гранатовых Жозеп Бартомеу сказал, что знает все о ситуации с возможным трансфером, но прояснит ее позже.

    • Победитель награды Golden Boy-2018 проводит третий сезон в основе амстердамцев. Забил 4 гола и отдал 2 ассиста в 46 играх текущего сезона.
    • В январе «Барселона» подписала контракт с полузащитником «Аякса» Френки де Йонгом. Трансфер стоимостью 70 миллионов евро состоится в июле.
    • 21-летний де Йонг досрочно покинул поле в матче чемпионата Голландии против «Экселсиора» (6:2). Его участие в ответном матче 1/4 финала ЛЧ против «Ювентуса» (первая игра – 1:1) может быть под вопросом.

    Источник: Calciomercato

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