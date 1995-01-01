Sport.es: «Барселона» собирается предложить 60 миллионов за де Лигта

«Барселона» хочет купить капитана «Аякса» Матейса де Лигта, сообщает Sport.es.

По информации источника, летом за 19-летнего защитника каталонский клуб готов предложить 60 миллионов евро.

Кроме того, в сделку могут быть включены всевозможные бонусы.

Самому де Лигту «Барселона» предлагает контракт до 2024 года с зарплатой того же уровня, что и у Френки де Йонга.

По данным СМИ, оклад хавбека после переезда в Испанию составит 10 миллионов евро за сезон плюс бонусы, которые могут достигать шести миллионов ежегодно.