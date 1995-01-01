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    Sport.es: «Барселона» собирается предложить 60 миллионов за де Лигта

    «Барселона» хочет купить капитана «Аякса» Матейса де Лигта, сообщает Sport.es.

    По информации источника, летом за 19-летнего защитника каталонский клуб готов предложить 60 миллионов евро.

    Кроме того, в сделку могут быть включены всевозможные бонусы.

    Самому де Лигту «Барселона» предлагает контракт до 2024 года с зарплатой того же уровня, что и у Френки де Йонга.

    По данным СМИ, оклад хавбека после переезда в Испанию составит 10 миллионов евро за сезон плюс бонусы, которые могут достигать шести миллионов ежегодно.

    Источник: Sport.es

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