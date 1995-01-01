Бартомеу: «Знаю все о ситуации с де Лигтом, но сейчас не время об этом рассказывать»

Всё верно, тут распространяться о договорённостях не стоит, чтобы не спугнуть удачу.
Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу прокомментировал информацию об интересе клуба к Матейсу де Лигту.
О возможном переходе 19-летнего защитника «Аякса» в каталонский клуб сообщается с осени. По последним данным, сине-гранатовые перебили предложение «Баварии» и договорились о трансфере в период летнего окна.
«Знаю все о ситуации с будущим де Лигта, но сейчас не время об этом рассказывать. Могу сказать, что мы всегда нацелены на укрепление состава.
Еще будет время, чтобы обсудить это. Мы постоянно следим за перспективными игроками, и этим летом будет точно так же», – цитирует Бартомеу ESPN.
- Воспитанник амстердамского клуба подписал взрослый контракт в октябре 2016 года.
- В текущем сезоне защитник выступает с капитанской повязкой. Забил 4 гола и отдал 2 ассиста в 40 играх всех турниров.
- Де Лигт получил премию Golden Boy 2018 – награду лучшему футболисту Европы не старше 22 лет.