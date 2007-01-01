Sport.es: «Бавария» перебила предложение «Барселоны» по де Лигту

«Бавария» рассчитывает подписать защитника Матейса де Лигта, сообщает Sport.es.
По информации источника, мюнхенский клуб «существенно перебил» предложение «Барселоны» по голландцу. Каталонский клуб прежде считался лидером и главным претендентом в борьбе за 19-летнего футболиста.
Ожидается, что де Лигт сменит «Аякс» на новый клуб в период летнего окна переходов.
Также известно об интересе к игроку со стороны «Ювентуса». Издание Tuttosport назвало его приоритетным вариантом для туринцев, которые летом рассчитывают обновить центр защиты. Вчера «бьянконери» продлили контракт с 24-летним защитником Даниэле Ругани.
- Де Лигт – воспитанник амстердамского клуба.
- В 3 сезоне за главную команду забил 4 гола и отдал 2 ассиста в 42 играх.
- В декабре выиграл награду Golden Boy 2019.
- Действующий контракт истекает в июне 2021 года.
- Transfermarkt оценивает его в 70 миллионов.