Ругани продлил контракт с «Ювентусом». «Челси» предлагал 50 миллионов

Пресс-служба «Ювентуса» сообщила о продлении клубом контракта с защитником Даниэле Ругани.

Новое соглашение 24-летнего итальянца действует до июня 2023 года. По информации Football Italia, его зарплата вырастет до 3 миллионов в год.

В июле «Бомбардир» со ссылкой на Goal писал об интересе к Ругани со стороны «Челси». Сообщалось, что английский клуб был готов поднять предложение по трансферу до 50 миллионов евро.