Ругани продлил контракт с «Ювентусом». «Челси» предлагал 50 миллионов

Круто когда игрок за 50 лямов сидит на скамейке потому что старики делают результат
Пресс-служба «Ювентуса» сообщила о продлении клубом контракта с защитником Даниэле Ругани.
Новое соглашение 24-летнего итальянца действует до июня 2023 года. По информации Football Italia, его зарплата вырастет до 3 миллионов в год.
В июле «Бомбардир» со ссылкой на Goal писал об интересе к Ругани со стороны «Челси». Сообщалось, что английский клуб был готов поднять предложение по трансферу до 50 миллионов евро.
- Ругани перешел в туринский клуб в июле 2015 года из «Эмполи» за 5 миллионов.
- В текущем сезоне забил 2 гола в 14 играх всех соревнований на клубном уровне.
- Портал Transfermarkt оценивает его в 22 миллиона.