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    Ругани продлил контракт с «Ювентусом». «Челси» предлагал 50 миллионов

    Пресс-служба «Ювентуса» сообщила о продлении клубом контракта с защитником Даниэле Ругани.

    Новое соглашение 24-летнего итальянца действует до июня 2023 года. По информации Football Italia, его зарплата вырастет до 3 миллионов в год.

    В июле «Бомбардир» со ссылкой на Goal писал об интересе к Ругани со стороны «Челси». Сообщалось, что английский клуб был готов поднять предложение по трансферу до 50 миллионов евро.

    • Ругани перешел в туринский клуб в июле 2015 года из «Эмполи» за 5 миллионов.
    • В текущем сезоне забил 2 гола в 14 играх всех соревнований на клубном уровне.
    • Портал Transfermarkt оценивает его в 22 миллиона.

    Источник: Официальный сайт «Ювентуса»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2138

      panmon 1 минуту назад

      Круто когда игрок за 50 лямов сидит на скамейке потому что старики делают результат

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1290

      giluxa1963 8 минут назад

      токая корова нужна самому

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +64508

      Рубик Докоян 43 минуты назад

      Он единственный качественный молодой ЦЗ в Юве, остальным троим за 30 лет.

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