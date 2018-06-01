«Лион» предлагает «Роме» 36 миллионов за Маноласа

Лион и Марсель - значит идти на понижение. В Боруссии перспективы неоднозначны в принципе. У Челси ещё даже тренера нет, под кого они состав подбирают - не понятно. А в Юве конкуренция высокая на этой позиции. Так что наверное пока в Роме лучше остаться. Хотя Мончи будет пытаться продать изо всех сил.
«Лион» рассматривает вариант приобретения у «Ромы» защитника Костаса Маноласа, сообщает Foot Mercato.
Французская сторона готова выделить на этот трансфер 36 миллионов евро. Ранее сообщалось, что на 26-летнего грека претендуют «Челси», «Боруссия», «Ювентус» и «Марсель».
Манолас рассчитывает этим летом сохранить место в составе римского клуба. В прошедшем сезоне он провел 39 матчей за клуб и забил четыре гола. Его трансферная стоимость оценивается в 35 миллионов евро.