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    «Лион» предлагает «Роме» 36 миллионов за Маноласа

    «Лион»​ рассматривает вариант приобретения у «Ромы» защитника Костаса Маноласа, сообщает Foot Mercato.

    Французская сторона готова выделить на этот трансфер 36 миллионов евро. Ранее сообщалось, что на 26-летнего грека претендуют «Челси», «Боруссия», «Ювентус» и «Марсель».

    Манолас рассчитывает этим летом сохранить место в составе римского клуба. В прошедшем сезоне он провел 39 матчей за клуб и забил четыре гола. Его трансферная стоимость оценивается в 35 миллионов евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.06.2018 08:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 1 июня 2018, 08:54

      Лион и Марсель - значит идти на понижение. В Боруссии перспективы неоднозначны в принципе. У Челси ещё даже тренера нет, под кого они состав подбирают - не понятно. А в Юве конкуренция высокая на этой позиции. Так что наверное пока в Роме лучше остаться. Хотя Мончи будет пытаться продать изо всех сил.

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