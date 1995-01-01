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    «Рома» намерена на 2 миллиона увеличить зарплату Маноласа. Игроком интересуется «Манчестер Юнайтед»

    Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» намерен приобрести защитника «Ромы» Костаса Маноласа. Римляне предпринимают попытки сохранить футболиста.

    Итальянцы готовы поднять греку зарплату до 5 миллионов евро в год. Сейчас футболист получает 3 миллиона, сообщает Football Italia.

    • Контракт Маноласа с римлянами действует до 2022 года.
    • В текущем сезоне Серии А игрок провел 16 матчей, забил один гол и сделал результативную передачу.
    • Главное достижение в карьере Маноласа – две победы в чемпионате Греции с «Олимпиакосом».

    Источник: Football Italia

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