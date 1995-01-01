«Рома» намерена на 2 миллиона увеличить зарплату Маноласа. Игроком интересуется «Манчестер Юнайтед»

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» намерен приобрести защитника «Ромы» Костаса Маноласа. Римляне предпринимают попытки сохранить футболиста.
Итальянцы готовы поднять греку зарплату до 5 миллионов евро в год. Сейчас футболист получает 3 миллиона, сообщает Football Italia.
- Контракт Маноласа с римлянами действует до 2022 года.
- В текущем сезоне Серии А игрок провел 16 матчей, забил один гол и сделал результативную передачу.
- Главное достижение в карьере Маноласа – две победы в чемпионате Греции с «Олимпиакосом».