«Рома» намерена на 2 миллиона увеличить зарплату Маноласа. Игроком интересуется «Манчестер Юнайтед»

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» намерен приобрести защитника «Ромы» Костаса Маноласа. Римляне предпринимают попытки сохранить футболиста.

Итальянцы готовы поднять греку зарплату до 5 миллионов евро в год. Сейчас футболист получает 3 миллиона, сообщает Football Italia.