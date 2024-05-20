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Костас Манолас
Статистика
Костас Манолас - статистика
Завершил карьеру
14 июня 1991 (35), Нассо
#44 | Защитник
179 см | 67 кг
Греция
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Салернитана
7
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 37 тур
Салернитана
1 : 2
20.05.2024
Верона
72' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Салернитана
1 : 2
06.05.2024
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Фрозиноне
3 : 0
26.04.2024
Салернитана
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Лацио
4 : 1
12.04.2024
Салернитана
46' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Салернитана
2 : 2
05.04.2024
Сассуоло
1' - 77'
Италия. Серия А, 30 тур
Болонья
3 : 0
01.04.2024
Салернитана
1' - 83'
Италия. Серия А, 29 тур
Салернитана
0 : 1
16.03.2024
Лечче
1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Кальяри
4 : 2
09.03.2024
Салернитана
1' - 46'
Италия. Серия А, 27 тур
Удинезе
1 : 1
02.03.2024
Салернитана
1' - 72'
Италия. Серия А, 26 тур
Салернитана
0 : 2
24.02.2024
Монца
1' - 61'
Италия. Серия А, 25 тур
Интер
4 : 0
16.02.2024
Салернитана
Был в запасе
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