Статистика по турнирам

Италия. Серия А 2023/2024 Лига чемпионов АФК 2023/2024 Греция. Суперлига 2022/2023 Лига Европы 2022/2023 Лига чемпионов 2022/2023 Греция. Суперлига 2021/2022 Италия. Серия А 2021/2022 Лига Европы 2021/2022 Италия. Кубок 2020/2021 Италия. Серия А 2020/2021 Суперкубок Италии 2020 Италия. Кубок 2019/2020 Италия. Серия А 2019/2020 Лига чемпионов 2019/2020 Отбор ЧЕ-2020 2019 Италия. Кубок 2018/2019 Италия. Серия А 2018/2019 Лига чемпионов 2018/2019 Италия. Серия А 2017/2018 Лига чемпионов 2017/2018 Италия. Кубок 2016/2017 Италия. Серия А 2016/2017 Лига Европы 2016/2017 Лига чемпионов 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Товарищеские матчи 2016 Италия. Серия А 2015/2016 Лига чемпионов 2015/2016 Международный кубок чемпионов 2015 Италия. Серия А 2014/2015 Лига Европы 2014/2015 Лига чемпионов 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Чемпионат мира 2014 Лига чемпионов 2013/2014 Лига Европы 2012/2013 Лига чемпионов 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Лига Европы 2011/2012 Лига Европы 2010/2011