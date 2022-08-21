Костас Манолас - статистика
#44 | Защитник
|Имя
|Костас
|Фамилия
|Манолас
|Команда
|Олимпиакос
|Состав
|Основной
|Родной город
|Нассо
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 июня 1991 (31 год)
|Рост
|179
|Вес
|67
Стоимость:
€ 4,50
млн
|Имя
|Костас
|Фамилия
|Манолас
|Команда
|Олимпиакос
|Состав
|Основной
|Родной город
|Нассо
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 июня 1991 (31 год)
|Рост
|179
|Вес
|67
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Олимпиакос
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.09.2022
|1' -90'
|Арис (Салоники)
|2:1
|Олимпиакос (Пирей)
|03.09.2022
|1' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|3:1
|Ионикос (Никея)
|29.08.2022
|Был в запасе
|Астерас (Триполис)
|0:0
|Олимпиакос (Пирей)
|21.08.2022
|1' -79'
|Олимпиакос (Пирей)
|2:0
|ПАС (Яннина)