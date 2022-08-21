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    Костас Манолас - статистика

    #44 | Защитник
    Имя Костас
    Фамилия Манолас
    Команда Олимпиакос
    Состав Основной
    Родной город Нассо
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 14 июня 1991 (31 год)
    Рост 179
    Вес 67
    Стоимость:
    € 4,50
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Олимпиакос 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.09.2022 1' -90' Арис (Салоники) 2:1 Олимпиакос (Пирей)
    03.09.2022 1' -90' Олимпиакос (Пирей) 3:1 Ионикос (Никея)
    29.08.2022 Был в запасе Астерас (Триполис) 0:0 Олимпиакос (Пирей)
    21.08.2022 1' -79' Олимпиакос (Пирей) 2:0 ПАС (Яннина)
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