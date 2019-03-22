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    «Атлетико» может заменить Година защитником «Ромы» Маноласом

    Защитник «Ромы» Костас Манолас привлек внимание «Атлетико», сообщает AS.

    По информации источника, мадридский клуб видит в 28-летнему греке замену для Диего Година, который летом собирается перейти в миланский «Интер».

    «Атлетико» готов заплатить за Маноласа 36 миллионов евро, которые прописаны в его контракте в качестве суммы отступных.

    Конкуренцию испанцам составит «Манчестер Юнайтед», который давно следит за игроком обороны римской команды.

    • Манолас выступает за «Рому» с 2014 года, сыграл 200 матчей и забил девять голов.

    Источник: AS

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      KLIM777 22 минуты назад

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