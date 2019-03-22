«Атлетико» может заменить Година защитником «Ромы» Маноласом

Защитник «Ромы» Костас Манолас привлек внимание «Атлетико», сообщает AS.

По информации источника, мадридский клуб видит в 28-летнему греке замену для Диего Година, который летом собирается перейти в миланский «Интер».

«Атлетико» готов заплатить за Маноласа 36 миллионов евро, которые прописаны в его контракте в качестве суммы отступных.

Конкуренцию испанцам составит «Манчестер Юнайтед», который давно следит за игроком обороны римской команды.