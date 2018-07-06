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  • Манолас: «Могу поменять ситуацию в любом клубе, даже в «Барселоне»

Манолас: «Могу поменять ситуацию в любом клубе, даже в «Барселоне»

6 июля 2018, 09:04
7

Защитник «Ромы» Костас Манолас уверен, что может повлиять на игру любой команды, в составе которой выступает.

«Конечно, каждый футболист хочет играть за самые большие клубы, такие как «Барселона», «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ» и «Бавария».

Думаю, я способен изменить ситуацию в любом клубе, даже в «Барселоне». Хотя я никогда не вел переговоров с ними», – приводит слова Маноласа Manchester Evening News.

Ранее сообщалось об интересе к греку со стороны «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Источник: Бомбардир.ру
Италия. Серия А Рома Барселона Манолас Костас
Комментарии (7)
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AHTUNGBOL
1530857641
Надо делать, а не говорить.. Вот бери пример нашего Игоря Денисова, меньше слов товарисчи...
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T_REX
1530859992
Источник Бомбардир.ру, а Manchester Evening News тогда кто
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ItalianFootball
1530860472
Вива ля революсьон)
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ZIDAN06
1530861678
Барса наверное и не знает о твоем существовании.
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Shak71
1530862121
изменить то можешь) вопрос в какую сторону)))
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zlatan24
1530866203
Манолас сам себя продаёт по ходу)
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Cules2013
1530876122
С таким апломбом ну тебя в баню.
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