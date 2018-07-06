Манолас: «Могу поменять ситуацию в любом клубе, даже в «Барселоне»

Защитник «Ромы» Костас Манолас уверен, что может повлиять на игру любой команды, в составе которой выступает.

«Конечно, каждый футболист хочет играть за самые большие клубы, такие как «Барселона», «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ» и «Бавария».

Думаю, я способен изменить ситуацию в любом клубе, даже в «Барселоне». Хотя я никогда не вел переговоров с ними», – приводит слова Маноласа Manchester Evening News.

Ранее сообщалось об интересе к греку со стороны «Челси» и «Манчестер Юнайтед».