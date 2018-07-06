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    Манолас: «Могу поменять ситуацию в любом клубе, даже в «Барселоне»

    Защитник «Ромы» Костас Манолас уверен, что может повлиять на игру любой команды, в составе которой выступает.

    «Конечно, каждый футболист хочет играть за самые большие клубы, такие как «Барселона», «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ» и «Бавария».

    Думаю, я способен изменить ситуацию в любом клубе, даже в «Барселоне». Хотя я никогда не вел переговоров с ними», – приводит слова Маноласа Manchester Evening News.

    Ранее сообщалось об интересе к греку со стороны «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.07.2018 09:04
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 6 июля 2018, 14:22

      С таким апломбом ну тебя в баню.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +26

      zlatan24 6 июля 2018, 11:36

      Манолас сам себя продаёт по ходу)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +358

      Shak71 6 июля 2018, 10:28

      изменить то можешь) вопрос в какую сторону)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +44

      ZIDAN06 6 июля 2018, 10:21

      Барса наверное и не знает о твоем существовании.

      0
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 6 июля 2018, 10:01

      Вива ля революсьон)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +545

      T_REX 6 июля 2018, 09:53

      Источник Бомбардир.ру, а Manchester Evening News тогда кто

      1
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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 6 июля 2018, 09:14

      Надо делать, а не говорить..
      Вот бери пример нашего Игоря Денисова, меньше слов товарисчи...

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