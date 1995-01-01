Роналду назвал руководству «Ювентуса» шесть игроков, которых должен купить клуб

Интересно, главный тренер рад такой инициативе?))) Тем более, что кресло под ним качается
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду призвал руководство клуба вложить крупные средства в финансирование летней трансферной кампании.
Португалец разочарован вылетом команды из Лиги чемпионов и хочет усилить состав бело-черных, чтобы бороться за победу в турнире в следующем сезоне.
Роналду предоставил совету директоров туринцев список из шести футболистов. В него вошли защитники Рафаэль Варан («Реал») и Костас Манолас («Рома») и полузащитники Танги Н'Домбеле («Лион»), Иско («Реал»), Жоау Фелиш («Бенфика») и Федерико Кьеза («Фиорентина»).
Все эти кандидатуры форвард обсудил с главным тренером команды Массимилиано Аллегри.
Роналду перешел в «Ювентус» из «Реала» летом 2018 года за 117 миллионов евро.