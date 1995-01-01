Роналду назвал руководству «Ювентуса» шесть игроков, которых должен купить клуб

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду призвал руководство клуба вложить крупные средства в финансирование летней трансферной кампании.

Португалец разочарован вылетом команды из Лиги чемпионов и хочет усилить состав бело-черных, чтобы бороться за победу в турнире в следующем сезоне.

Роналду предоставил совету директоров туринцев список из шести футболистов. В него вошли защитники Рафаэль Варан («Реал») и Костас Манолас («Рома») и полузащитники Танги Н'Домбеле («Лион»), Иско («Реал»), Жоау Фелиш («Бенфика») и Федерико Кьеза («Фиорентина»).

Все эти кандидатуры форвард обсудил с главным тренером команды Массимилиано Аллегри.

Роналду перешел в «Ювентус» из «Реала» летом 2018 года за 117 миллионов евро.