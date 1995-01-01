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    Роналду назвал руководству «Ювентуса» шесть игроков, которых должен купить клуб

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду призвал руководство клуба вложить крупные средства в финансирование летней трансферной кампании.

    Португалец разочарован вылетом команды из Лиги чемпионов и хочет усилить состав бело-черных, чтобы бороться за победу в турнире в следующем сезоне.

    Роналду предоставил совету директоров туринцев список из шести футболистов. В него вошли защитники Рафаэль Варан («Реал») и Костас Манолас («Рома») и полузащитники Танги Н'Домбеле («Лион»), Иско («Реал»), Жоау Фелиш («Бенфика») и Федерико Кьеза («Фиорентина»).

    Все эти кандидатуры форвард обсудил с главным тренером команды Массимилиано Аллегри.

    Роналду перешел в «Ювентус» из «Реала» летом 2018 года за 117 миллионов евро.

    Источник: The Mirror

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    Сегодня, 12:48
    Комментарии9
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      Рейтинг: +3336

      Lester84 1 минуту назад

      Интересно, главный тренер рад такой инициативе?))) Тем более, что кресло под ним качается

      0
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      Рейтинг: +524

      Genz 5 минут назад

      Правильное предложение. А то один Роналду забивает, а у остальных уровень мастерства на зачаточном периоде, как у Спартака

      1
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      Рейтинг: +2511

      dinar7777dinar 18 минут назад

      Ахахахахахаха

      0
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    • ...
      Рейтинг: +661

      Dizayner 20 минут назад

      брехня

      1
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      Рейтинг: +2

      faze24 21 минуту назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

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      Рейтинг: +94

      Ашет Арбузян 23 минуты назад

      Кьеза норм варик

      0
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      Рейтинг: +7669

      DeStar 26 минут назад

      бредятина)

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      Рейтинг: +258

      OBOLEV 27 минут назад

      АХАХА) Так и будет. А еще Месси и Неймара можно на сдачу.

      0
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      Рейтинг: +629

      Benifacto 28 минут назад

      Бла бла бла...

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