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    Павел Могилевский - статистика

    #23 | Защитник
    Имя Павел
    Отчество Викторович
    Фамилия Могилевский
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Воспитаник Ротор-2 (Волгоград, Россия)
    Позиция Защитник
    Дата рождения 17 апреля 1980 (42 года)
    Рост 183
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Факел 10 0 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.11.2015 Был в запасе Енисей (Красноярск) 2:0 Факел (Воронеж)
    25.11.2015 Был в запасе Факел (Воронеж) 0:1 Волгарь (Астрахань)
    21.11.2015 Был в запасе Шинник (Ярославль) 1:2 Факел (Воронеж)
    15.11.2015 Был в запасе Факел (Воронеж) 1:2 Оренбург (Оренбург)
    08.11.2015 Был в запасе Томь (Томск) 0:0 Факел (Воронеж)
    01.11.2015 Был в запасе Факел (Воронеж) 3:1 Арсенал (Тула)
    26.10.2015 Был в запасе Зенит-2 (Санкт-Петербург) 2:4 Факел (Воронеж)
    20.09.2015 55' -90' Факел (Воронеж) 2:1 Сибирь (Новосибирск)
    86'
    14.09.2015 1' -90' Волга (Нижний Новгород) 1:0 Факел (Воронеж)
    07.09.2015 1' -90' Факел (Воронеж) 1:0 Сокол (Саратов)
    23.08.2015 1' -90' Факел (Воронеж) 2:0 Луч (Владивосток)
    17.08.2015 1' -90' Тюмень (Тюмень) 1:2 Факел (Воронеж)
    10.08.2015 1' -90' Факел (Воронеж) 0:1 Енисей (Красноярск)
    03.08.2015 1' -90' Волгарь (Астрахань) 2:1 Факел (Воронеж)
    27.07.2015 1' -90' Факел (Воронеж) 3:1 Шинник (Ярославль)
    55'
    20.07.2015 1' -90' Оренбург (Оренбург) 1:0 Факел (Воронеж)
    68'
    15.07.2015 Был в запасе Факел (Воронеж) 1:3 Томь (Томск)
    11.07.2015 1' -90' Тосно (Тосно) 1:0 Факел (Воронеж)
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