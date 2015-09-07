|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Факел
|10
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.11.2015
|Был в запасе
|Енисей (Красноярск)
|2:0
|Факел (Воронеж)
|25.11.2015
|Был в запасе
|Факел (Воронеж)
|0:1
|Волгарь (Астрахань)
|21.11.2015
|Был в запасе
|Шинник (Ярославль)
|1:2
|Факел (Воронеж)
|15.11.2015
|Был в запасе
|Факел (Воронеж)
|1:2
|Оренбург (Оренбург)
|08.11.2015
|Был в запасе
|Томь (Томск)
|0:0
|Факел (Воронеж)
|01.11.2015
|Был в запасе
|Факел (Воронеж)
|3:1
|Арсенал (Тула)
|26.10.2015
|Был в запасе
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|2:4
|Факел (Воронеж)
|20.09.2015
|55' -90'
|Факел (Воронеж)
|2:1
|Сибирь (Новосибирск)
|86'
|14.09.2015
|1' -90'
|Волга (Нижний Новгород)
|1:0
|Факел (Воронеж)
|07.09.2015
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|1:0
|Сокол (Саратов)
|23.08.2015
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|2:0
|Луч (Владивосток)
|17.08.2015
|1' -90'
|Тюмень (Тюмень)
|1:2
|Факел (Воронеж)
|10.08.2015
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|0:1
|Енисей (Красноярск)
|03.08.2015
|1' -90'
|Волгарь (Астрахань)
|2:1
|Факел (Воронеж)
|27.07.2015
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|3:1
|Шинник (Ярославль)
|55'
|20.07.2015
|1' -90'
|Оренбург (Оренбург)
|1:0
|Факел (Воронеж)
|68'
|15.07.2015
|Был в запасе
|Факел (Воронеж)
|1:3
|Томь (Томск)
|11.07.2015
|1' -90'
|Тосно (Тосно)
|1:0
|Факел (Воронеж)