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Давид Серра
Статистика
Давид Серра - статистика
Завершил карьеру
4 августа 1983 (43)
#2 | Защитник
177 см | 72 кг
Испания
Статистика
Статистика по турнирам
Испания. Кубок 2010/2011
Испания. Примера 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Леванте
9
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Леванте
1 : 2
21.05.2011
Сарагоса
1' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Валенсия
0 : 0
15.05.2011
Леванте
90' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Леванте
1 : 1
11.05.2011
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Леванте
0 : 0
01.05.2011
Спортинг
Был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Расинг
1 : 1
10.04.2011
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Депортиво
0 : 1
20.03.2011
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Леванте
1 : 1
13.03.2011
Мальорка
Был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Реал
2 : 0
19.02.2011
Леванте
1' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Леванте
2 : 0
29.01.2011
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Севилья
4 : 1
22.01.2011
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Сарагоса
1 : 0
15.01.2011
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Леванте
0 : 1
09.01.2011
Валенсия
1' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Барселона
2 : 1
02.01.2011
Леванте
1' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Эркулес
3 : 1
28.11.2010
Леванте
1' - 90'
42'
Испания. Примера, 12 тур
Леванте
3 : 1
21.11.2010
Расинг
Был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Малага
1 : 0
14.11.2010
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Леванте
1 : 2
07.11.2010
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Мальорка
2 : 1
01.11.2010
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Эспаньол
2 : 1
24.10.2010
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Леванте
2 : 1
17.10.2010
Реал Сосьедад
67' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Осасуна
1 : 1
03.10.2010
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Леванте
0 : 0
25.09.2010
Реал
1' - 90'
73'
Испания. Примера, 1 тур
Леванте
1 : 4
28.08.2010
Севилья
1' - 90'
27'
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