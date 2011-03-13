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Ив Демарец
Статистика
Ив Демарец - статистика
Завершил карьеру
19 июля 1979 (47)
#20 | Полузащитник
177 см | 73 кг
Франция
Статистика
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Депортиво
11
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 28 тур
Эспаньол
2 : 0
13.03.2011
Депортиво
1' - 69'
Испания. Примера, 27 тур
Депортиво
2 : 1
07.03.2011
Реал Сосьедад
55' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Депортиво
1 : 0
13.02.2011
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Депортиво
3 : 3
29.01.2011
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Валенсия
2 : 0
16.01.2011
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Депортиво
0 : 4
08.01.2011
Барселона
1' - 71'
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
1 : 0
06.12.2010
Эркулес
Был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
1 : 0
28.11.2010
Депортиво
1' - 58'
Испания. Примера, 12 тур
Депортиво
3 : 0
21.11.2010
Малага
1' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Мальорка
0 : 0
14.11.2010
Депортиво
63' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 0
25.10.2010
Депортиво
1' - 46'
21'
Испания. Примера, 7 тур
Депортиво
0 : 0
17.10.2010
Осасуна
1' - 85'
Испания. Примера, 6 тур
Реал
6 : 1
03.10.2010
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Депортиво
0 : 2
26.09.2010
Альмерия
1' - 33'
Испания. Примера, 4 тур
Вильярреал
1 : 0
23.09.2010
Депортиво
1' - 75'
Испания. Примера, 3 тур
Депортиво
2 : 2
20.09.2010
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Севилья
0 : 0
12.09.2010
Депортиво
1' - 56'
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