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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Депортиво
Вильярреал - Депортиво: обзор матча 23 сентября 2010
Вильярреал
23.09.2010, четверг, 22:00
Испания. Примера, 4 тур
1 : 0
Завершен
Депортиво
34'
Нилмар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Депортиво
Замена
Гонсало
️️️️
Б. Валеро
Замена
Кани
️️️️
Д. Росси
Желтая карточка
Сауль
Замена
А. Гуардадо
️️️️
И. Демарец
Желтая карточка
А. Лопо
Желтая карточка
Лауре
Замена
Н. Лассад
️️️️
Жука
Желтая карточка
Б. Валеро
ГОЛ! 1:0!
Нилмар
Желтая карточка
К. Марчена
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
13
Диего Лопес
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
24
Карлос Марчена
ЦЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
6
Борха Валеро
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
19
Маркос Сенна
ЦП
21
Бруно
ЦП
25
Джузеппе Росси
ЦФ
7
Нилмар
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Депортиво
25
Ману
ВР
15
Лауре
ЦЗ
24
Писку
ЦЗ
22
Альберто Лопо
ЦЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
22
Хуан Родригес
ЦП
6
Жука
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
20
Ив Демарец
АП
12
Сауль
ПВ
20
Адриан
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Вильярреал
12
Хуан Карлос
ВР
21
Хосе Мануэль Катала
ЛЗ
2
Гонсало
ЦЗ
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
8
Кани
ПП
17
Жози Алтидор
ЦФ
15
Марко Рубен
ЦФ
Депортиво
83
Зе Каштру
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
ПЗ
20
Антонио Томас
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
11
Ноуиоуи Лассад
ЦФ
4-4-2
13
Лопес
6
Капдевила
37
Мусаккио
24
Марчена
6
Лопес
6
Валеро
19
Сенна
21
Бруно
8
Касорла
7
Нилмар
25
Росси
4-3-2-1
25
Ману
24
Писку
22
Лопо
19
Колотто
15
Лауре
22
Родригес
6
Жука
21
Перес
12
Сауль
20
Демарец
20
Адриан
6
Валеро
2
Гонсало
2
Гонсало
6
Валеро
25
Росси
8
Кани
8
Кани
25
Росси
20
Демарец
18
Гуардадо
18
Гуардадо
20
Демарец
6
Жука
11
Лассад
11
Лассад
6
Жука
Остались в запасе
Вильярреал
Депортиво
12
Хуан Карлос
ВР
21
Хосе Мануэль Катала
ЛЗ
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
17
Жози Алтидор
ЦФ
15
Марко Рубен
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
83
Зе Каштру
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
ПЗ
20
Антонио Томас
ЦП
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Остались в запасе
12
Хуан Карлос
ВР
21
Хосе Мануэль Катала
ЛЗ
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
17
Жози Алтидор
ЦФ
15
Марко Рубен
ЦФ
Остались в запасе
83
Зе Каштру
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
ПЗ
20
Антонио Томас
ЦП
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Статистика матча Вильярреал - Депортиво
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Альварес Искьердо
(Барселона)
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 21:55 (прямая)
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