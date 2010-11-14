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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Мальорка - Депортиво
Мальорка - Депортиво: обзор матча 14 ноября 2010
Мальорка
14.11.2010, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 11 тур
0 : 0
Завершен
Депортиво
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальорка - Депортиво
Желтая карточка
Айосе
Замена
Х. Карлос Валерон
️️️️
Адриан
Желтая карточка
Д. Сеоане
Замена
Ф. Кавенаги
️️️️
Х. Луис Марти
Желтая карточка
Х. Луис Марти
Замена
Н. Лассад
️️️️
Рики
Замена
И. Демарец
️️️️
Сауль
Замена
Г. Кастро
️️️️
Э. Нсуе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
13
Дуду Ават
ВР
21
Айосе
ЛЗ
16
Хосе Карлос Нуньеш
ЦЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
86
Ратиньо
ПЗ
19
Хосе Луис Марти
ЦП
7
Мишель Перейра
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
3
Жоао Виктор
ЦП
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
9
Пьер Вебо
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Депортиво
1
Даниэль Арансубиа
ВР
22
Диего Сеоане
ЛЗ
22
Альберто Лопо
ЦЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
16
Артилес Айтами
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
ПЗ
21
Рубен Перес
ЦП
22
Хуан Родригес
ЦП
12
Сауль
ПВ
11
Рики
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Мальорка
1
Герман Люкс
ВР
3
Кевин
ЛЗ
21
Марти Креспи
ЦЗ
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
5
Гонсало Кастро
ЦП
8
Серхио Техера
ЦП
79
Фернандо Кавенаги
ЦФ
Депортиво
25
Ману
ВР
27
Давид Рочела
ЦЗ
15
Лауре
ЦЗ
28
Хуан Домингес
ЦП
20
Ив Демарец
АП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
11
Ноуиоуи Лассад
ЦФ
4-4-2
13
Ават
21
Айосе
16
Нуньеш
4
Рамис
86
Ратиньо
19
Марти
18
Де Гузман
3
Виктор
7
Перейра
9
Вебо
10
Нсуе
3-2-2-1-2
1
Арансубиа
22
Лопо
19
Колотто
16
Айтами
19
Пабло
22
Сеоане
21
Перес
22
Родригес
12
Сауль
20
Адриан
11
Рики
10
Нсуе
5
Кастро
5
Кастро
10
Нсуе
19
Марти
79
Кавенаги
79
Кавенаги
19
Марти
12
Сауль
20
Демарец
20
Демарец
12
Сауль
20
Адриан
21
Валерон
21
Валерон
20
Адриан
11
Рики
11
Лассад
11
Лассад
11
Рики
Остались в запасе
Мальорка
Депортиво
1
Герман Люкс
ВР
3
Кевин
ЛЗ
21
Марти Креспи
ЦЗ
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
8
Серхио Техера
ЦП
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
27
Давид Рочела
ЦЗ
25
Ману
ВР
15
Лауре
ЦЗ
28
Хуан Домингес
ЦП
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Остались в запасе
1
Герман Люкс
ВР
3
Кевин
ЛЗ
21
Марти Креспи
ЦЗ
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
8
Серхио Техера
ЦП
Остались в запасе
27
Давид Рочела
ЦЗ
25
Ману
ВР
15
Лауре
ЦЗ
28
Хуан Домингес
ЦП
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Статистика матча Мальорка - Депортиво
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
- : -
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
ФК Андорра
0 : 0
08.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Мальорка
3 : 1
11.10.2026
Лас-Пальмас
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
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