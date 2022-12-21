Георгиос Цавеллас - статистика
#31 | Защитник
|Имя
|Георгиос
|Фамилия
|Цавеллас
|Команда
|ПАОК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 ноября 1987 (35 лет)
|Рост
|183
|Вес
|75
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Георгиос
|Фамилия
|Цавеллас
|Команда
|ПАОК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 ноября 1987 (35 лет)
|Рост
|183
|Вес
|75
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|08.03.2023
|Был в запасе
|Атромитос
|0:1
|АЕК
|Греция. Суперлига, 21 тур
|05.03.2023
|Был в запасе
|ОФИ
|0:3
|АЕК
|Греция. Суперлига, 25 тур
|25.02.2023
|1' - 90'
|АЕК
|2:0
|Астерас
|Греция. Суперлига, 24 тур
|11'
|19.02.2023
|Был в запасе
|ПАОК
|2:0
|АЕК
|Греция. Суперлига, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|АЕК
|8
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.03.2023
|Был в запасе
|Атромитос (Перистери)
|0:1
|АЕК (Афины)
|05.03.2023
|Был в запасе
|ОФИ (Ираклион)
|0:3
|АЕК (Афины)
|25.02.2023
|1' -90'
|АЕК (Афины)
|2:0
|Астерас (Триполис)
|11'
|19.02.2023
|Был в запасе
|ПАОК (Салоники)
|2:0
|АЕК (Афины)
|29.01.2023
|Был в запасе
|АЕК (Афины)
|3:0
|Арис (Салоники)
|22.01.2023
|Был в запасе
|Ионикос (Никея)
|1:2
|АЕК (Афины)
|08.01.2023
|Был в запасе
|АЕК (Афины)
|1:0
|Панатинаикос (Афины)
|03.01.2023
|Был в запасе
|ПАС (Яннина)
|2:1
|АЕК (Афины)
|28.12.2022
|74' -90'
|Волос (Волос)
|0:4
|АЕК (Афины)
|21.12.2022
|Был в запасе
|АЕК (Афины)
|3:0
|ПАС Ламия (Ламия)
|13.11.2022
|Был в запасе
|Олимпиакос (Пирей)
|0:0
|АЕК (Афины)
|09.11.2022
|Был в запасе
|АЕК (Афины)
|3:0
|ОФИ (Ираклион)
|06.11.2022
|1' -90'
|Астерас (Триполис)
|1:1
|АЕК (Афины)
|30.10.2022
|Был в запасе
|АЕК (Афины)
|2:0
|ПАОК (Салоники)
|24.10.2022
|Был в запасе
|Левадиакос (Левадия)
|0:2
|АЕК (Афины)
|17.09.2022
|1' -46'
|Панетоликос (Агринио)
|0:2
|АЕК (Афины)
|11.09.2022
|1' -90'
|Панатинаикос (Афины)
|2:1
|АЕК (Афины)
|45'
|04.09.2022
|1' -90'
|АЕК (Афины)
|2:0
|ПАС (Яннина)
|80'
|27.08.2022
|1' -90'
|АЕК (Афины)
|0:1
|Волос (Волос)
|20.08.2022
|1' -90'
|ПАС Ламия (Ламия)
|0:3
|АЕК (Афины)