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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Атромитос - Волос
Атромитос - Волос: обзор матча 18 сентября 2023
Атромитос
18.09.2023, понедельник, 18:00
Греция. Суперлига, 4 тур
1 : 1
Завершен
Волос
36'
К. Ангильский
46'
Л. Асеведо (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атромитос - Волос
84'
Желтая карточка
Д. Метаксас
Желтая карточка
П. Кунде
83'
75'
Замена
Д. Метаксас
️️️️
А. Труй
Замена
D. Jubitana
️️️️
Г. Робай
71'
Замена
П. Кунде
️️️️
Э. Гонсалес
60'
Замена
Н. Вергос
️️️️
К. Ангильский
59'
57'
Замена
Ф. Бертольо
️️️️
М. Комба
Желтая карточка
Д. Валенсия
52'
46'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Л. Асеведо
46'
Замена
A. Luna
️️️️
Ф. Кицос
46'
Замена
Т. Махерас
️️️️
А. Энгин
46'
Замена
Х. Мануэль Гарсия
️️️️
П. Мораитис
ГОЛ! 1:0!
К. Ангильский
Пас отдал
Г. Робай
36'
23'
Желтая карточка
Т. Цоканис
Желтая карточка
В. Кечрида
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атромитос
16
Панайотис Цинтотас
ВР
3
Николаос Атанасиу
ЛЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
2
Лукас Асеведо
ЦЗ
28
Вайди Кечрида
ПЗ
10
Эдер Гонсалес
ОП
28
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
20
Агуибу Камара
АП
30
Диего Валенсия
ЦФ
9
Гаэтан Робай
ЦФ
19
Карол Ангильский
ЦФ
Главный тренер
Крис Коулмэн
Волос
1
Мариос Сиабанис
ВР
3
Фотис Кицос
ЛЗ
4
Кирьякос Асланидис
ЦЗ
16
Christos Shelis
ЦЗ
17
Николай Алхо
ЦЗ
17
Ахмет Энгин
ЛВ
6
Тасос Цоканис
ЦП
22
Алексис Труй
ЦП
7
Милош Делетич
ПВ
45
Панайотис Мораитис
ЦФ
8
Максимилиано Комба
ЦФ
Главный тренер
Константинос Брацос
Атромитос
1
Gabriele Marchegiani
ВР
32
Максим Имереков
ЦЗ
44
Dimitrios Tsakmakis
ЦЗ
30
Андреас Кюн
ЛП
3
Аугуст Эрлингмарк
ЦП
11
Denzel Jubitana
ЦП
25
Пьер Кунде
ЦП
20
Antonis Trimmatis
ЦФ
9
Никос Вергос
ЦФ
Волос
32
Статис Тахатос
ПЗ
80
Antonio Luna
ЦП
21
Димитриос Метаксас
ЦП
35
Неманья Главчич
ЦП
18
Факундо Бертольо
ЦП
92
Кентен Корнетт
ПВ
21
Symeon Papadopoulos
ЦФ
53
Теодосис Махерас
ЦФ
11
Хуан Мануэль Гарсия
ЦФ
4-1-1-1-3
16
Цинтотас
3
Атанасиу
33
Цавеллас
2
Асеведо
28
Кечрида
10
Гонсалес
28
Фридьоунссон
20
Камара
19
Ангильский
9
Робай
30
Валенсия
4-2-2-2
1
Сиабанис
4
Асланидис
16
17
Алхо
3
Кицос
6
Цоканис
22
Труй
7
Делетич
17
Энгин
8
Комба
45
Мораитис
9
Робай
11
11
9
Робай
10
Гонсалес
25
Кунде
25
Кунде
10
Гонсалес
19
Ангильский
9
Вергос
9
Вергос
19
Ангильский
3
Кицос
80
80
3
Кицос
22
Труй
21
Метаксас
21
Метаксас
22
Труй
8
Комба
18
Бертольо
18
Бертольо
8
Комба
17
Энгин
53
Махерас
53
Махерас
17
Энгин
45
Мораитис
11
Гарсия
11
Гарсия
45
Мораитис
Остались в запасе
Атромитос
Волос
1
Gabriele Marchegiani
ВР
32
Максим Имереков
ЦЗ
44
Dimitrios Tsakmakis
ЦЗ
30
Андреас Кюн
ЛП
3
Аугуст Эрлингмарк
ЦП
20
Antonis Trimmatis
ЦФ
Главный тренер
Крис Коулмэн
32
Статис Тахатос
ПЗ
35
Неманья Главчич
ЦП
92
Кентен Корнетт
ПВ
21
Symeon Papadopoulos
ЦФ
Главный тренер
Константинос Брацос
Остались в запасе
1
Gabriele Marchegiani
ВР
32
Максим Имереков
ЦЗ
44
Dimitrios Tsakmakis
ЦЗ
30
Андреас Кюн
ЛП
3
Аугуст Эрлингмарк
ЦП
20
Antonis Trimmatis
ЦФ
Остались в запасе
32
Статис Тахатос
ПЗ
35
Неманья Главчич
ЦП
92
Кентен Корнетт
ПВ
21
Symeon Papadopoulos
ЦФ
Главный тренер
Крис Коулмэн
Главный тренер
Константинос Брацос
Статистика матча Атромитос - Волос
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Атромитос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
Атромитос
Волос
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Волос
1 : 3
07.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
0 : 0
17.10.2026
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