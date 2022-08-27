Синдзи Кагава - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Синдзи
|Фамилия
|Кагава
|Команда
|Сент-Труйден
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 марта 1989 (33 года)
|Рост
|172
|Вес
|64
Стоимость:
€ 800
тыс
|Имя
|Синдзи
|Фамилия
|Кагава
|Команда
|Сент-Труйден
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 марта 1989 (33 года)
|Рост
|172
|Вес
|64
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сент-Труйден
|12
|2
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.01.2023
|Был в запасе
|Сент-Труйден (Брюссель)
|0:3
|Гент (Гент)
|29.10.2022
|82' -90'
|Вестерло (Вестерло)
|2:3
|Сент-Труйден (Брюссель)
|22.10.2022
|1' -58'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|0:0
|Оуд-Хеверли (Левен)
|15.10.2022
|1' -54'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|2:1
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|12'
|07.10.2022
|Был в запасе
|Антверпен (Антверпен)
|2:0
|Сент-Труйден (Брюссель)
|02.10.2022
|58' -90'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|0:1
|Эйпен (Эйпен)
|17.09.2022
|Был в запасе
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|0:3
|Сент-Труйден (Брюссель)
|09.09.2022
|1' -46'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|1:2
|Стандард (Льеж)
|03.09.2022
|1' -85'
|Генк (Генк)
|0:0
|Сент-Труйден (Брюссель)
|27.08.2022
|1' -90'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|3:1
|Мехелен (Мехелен)
|57'
|20.08.2022
|1' -90'
|Остенде (Остенде)
|0:1
|Сент-Труйден (Брюссель)
|35'
|14.08.2022
|40' -90'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|0:3
|Андерлехт (Брюссель)
|67'
|06.08.2022
|1' -58'
|Кортрейк (Кортрейк)
|0:0
|Сент-Труйден (Брюссель)
|30.07.2022
|1' -90'
|Гент (Гент)
|1:1
|Сент-Труйден (Брюссель)
|23.07.2022
|1' -74'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|1:1
|Юнион СЖ (Брюссель)
|74'