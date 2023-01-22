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Синдзи Кагава
Статистика
Синдзи Кагава - статистика
Завершил карьеру
17 марта 1989 (37)
#10 | Полузащитник
172 см | 64 кг
Япония
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Статистика по турнирам
Бельгия. Про-Лига 2022/2023
Испания. Кубок 2019/2020
Германия. Бундеслига 2018/2019
Германия. Кубок 2018/2019
Лига чемпионов 2018/2019
Турция. Суперлига 2018/2019
Чемпионат мира 2018
Германия. Бундеслига 2017/2018
Германия. Кубок 2017/2018
Лига чемпионов 2017/2018
Германия. Бундеслига 2016/2017
Германия. Кубок 2016/2017
Лига чемпионов 2016/2017
Международный кубок чемпионов 2016
Суперкубок Германии 2016
Германия. Бундеслига 2015/2016
Германия. Кубок 2015/2016
Лига Европы 2015/2016
Германия. Бундеслига 2014/2015
Германия. Кубок 2014/2015
Лига чемпионов 2014/2015
Чемпионат мира 2014
Англия. Кубок 2013/2014
Англия. Кубок Лиги 2013/2014
Англия. Премьер-Лига 2013/2014
Кубок Конфедераций 2013
Лига чемпионов 2013/2014
Суперкубок Англии 2013
Англия. Кубок 2012/2013
Англия. Премьер-Лига 2012/2013
Лига чемпионов 2012/2013
Товарищеские матчи 2012
Германия. Бундеслига 2011/2012
Германия. Кубок 2011/2012
Лига Чемпионов 2011/2012
Суперкубок Германии 2011
Германия. Бундеслига 2010/2011
Лига Европы 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сент-Труйден
12
2
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Бельгия. Про-Лига, 22 тур
Сент-Труйден
0 : 3
22.01.2023
Гент
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 15 тур
Вестерло
2 : 3
29.10.2022
Сент-Труйден
82' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Сент-Труйден
0 : 0
22.10.2022
Оуд-Хеверли
1' - 58'
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Сент-Труйден
2 : 1
15.10.2022
Шарлеруа
1' - 54'
12'
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 0
07.10.2022
Сент-Труйден
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
0 : 1
02.10.2022
Эйпен
58' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Зюлте-Варегем
0 : 3
17.09.2022
Сент-Труйден
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Сент-Труйден
1 : 2
09.09.2022
Стандард
1' - 46'
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Генк
0 : 0
03.09.2022
Сент-Труйден
1' - 85'
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Сент-Труйден
3 : 1
27.08.2022
Мехелен
1' - 90'
57'
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Остенде
0 : 1
20.08.2022
Сент-Труйден
1' - 90'
35'
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Сент-Труйден
0 : 3
14.08.2022
Андерлехт
40' - 90'
67'
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Кортрейк
0 : 0
06.08.2022
Сент-Труйден
1' - 58'
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
Гент
1 : 1
30.07.2022
Сент-Труйден
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 1 тур
Сент-Труйден
1 : 1
23.07.2022
Юнион СЖ
1' - 74'
74'
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