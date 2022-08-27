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    Синдзи Кагава - статистика

    #10 | Полузащитник
    Имя Синдзи
    Фамилия Кагава
    Команда Сент-Труйден
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 17 марта 1989 (33 года)
    Рост 172
    Вес 64
    Стоимость:
    € 800
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сент-Труйден 12 2 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.01.2023 Был в запасе Сент-Труйден (Брюссель) 0:3 Гент (Гент)
    29.10.2022 82' -90' Вестерло (Вестерло) 2:3 Сент-Труйден (Брюссель)
    22.10.2022 1' -58' Сент-Труйден (Брюссель) 0:0 Оуд-Хеверли (Левен)
    15.10.2022 1' -54' Сент-Труйден (Брюссель) 2:1 Шарлеруа (Шарлеруа)
    12'
    07.10.2022 Был в запасе Антверпен (Антверпен) 2:0 Сент-Труйден (Брюссель)
    02.10.2022 58' -90' Сент-Труйден (Брюссель) 0:1 Эйпен (Эйпен)
    17.09.2022 Был в запасе Зюлте-Варегем (Варегем) 0:3 Сент-Труйден (Брюссель)
    09.09.2022 1' -46' Сент-Труйден (Брюссель) 1:2 Стандард (Льеж)
    03.09.2022 1' -85' Генк (Генк) 0:0 Сент-Труйден (Брюссель)
    27.08.2022 1' -90' Сент-Труйден (Брюссель) 3:1 Мехелен (Мехелен)
    57'
    20.08.2022 1' -90' Остенде (Остенде) 0:1 Сент-Труйден (Брюссель)
    35'
    14.08.2022 40' -90' Сент-Труйден (Брюссель) 0:3 Андерлехт (Брюссель)
    67'
    06.08.2022 1' -58' Кортрейк (Кортрейк) 0:0 Сент-Труйден (Брюссель)
    30.07.2022 1' -90' Гент (Гент) 1:1 Сент-Труйден (Брюссель)
    23.07.2022 1' -74' Сент-Труйден (Брюссель) 1:1 Юнион СЖ (Брюссель)
    74'
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