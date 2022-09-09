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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Сент-Труйден - Стандард
Сент-Труйден - Стандард: обзор матча 09 сентября 2022
Сент-Труйден
09.09.2022, пятница, 21:45
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
1 : 2
Завершен
Стандард
63'
К. Брюлс (П)
26'
Д. Дрэгуш
43'
Т. Ляйстнер (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Труйден - Стандард
90'
+1
Желтая карточка
Ф. Мелегони
Замена
Ф. Кайя
️️️️
С. Оказаки
77'
72'
Замена
Ф. Зинкернагель
️️️️
В. Баликвиша
71'
Замена
С. Перица
️️️️
Д. Дрэгуш
71'
Замена
О. Давида
️️️️
А. Доннум
66'
Желтая карточка
С. Амалла
ГОЛ с пенальти! 1:2!
К. Брюлс
63'
59'
Замена
Ф. Мелегони
️️️️
Г. Цимирот
57'
Желтая карточка
А. Доннум
Замена
Ф. Бойя
️️️️
С. Ван Дессел
46'
Замена
А. Койта
️️️️
Д. Хаяси
46'
Замена
Д. Бруно
️️️️
С. Кагава
46'
43'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
Т. Ляйстнер
26'
ГОЛ! 0:1!
Д. Дрэгуш
Пас отдал
С. Амалла
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Труйден
37
Тони Ляйстнер
ЦЗ
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
14
Даики Хасиока
ПЗ
8
Мори Конате
ОП
10
Синдзи Кагава
ЦФ
1
Даниэль Шмидт
ЦФ
22
Волке Янссенс
ЦФ
22
Кристиан Брюлс
ЦФ
19
Стэн Ван Дессел
ЦФ
91
Даичи Хаяси
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Стандард
16
Арно Бодар
ВР
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
20
Мервил Бокади
ЦЗ
21
Селим Амалла
ЦП
59
Гойко Цимирот
ЦП
43
Николас Раскин
ЦП
15
Арон Доннум
ПВ
10
Денис Дрэгуш
ЦФ
21
Вилльям Баликвиша
ЦФ
20
Жиль Деваэль
ЦФ
3
Натан Нгой
ЦФ
Главный тренер
Мбайе Лейе
Сент-Труйден
12
Йо Коппенс
ВР
4
Роберт Бауэр
ЦЗ
34
Франк Бойя
ЦП
9
Джанни Бруно
ЦФ
17
Эрик Жуниор Бока
ЦФ
11
Абубакари Койта
ЦФ
14
Фатих Кайя
ЦФ
Стандард
30
Лоран Хенкине
ВР
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
72
Филиппо Мелегони
ЦП
11
Филип Зинкернагель
ПВ
77
Ошер Давида
ЦФ
61
Джихан Чанак
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
3-1-5
37
Ляйстнер
2
Аль-Дахил
14
Хасиока
8
Конате
22
Брюлс
30
Оказаки
91
Хаяси
19
Ван Дессел
22
Янссенс
2-3-1-4
16
Бодар
3
Дюсенн
20
Бокади
21
Амалла
59
Цимирот
43
Раскин
15
Доннум
3
Нгой
20
Деваэль
21
Баликвиша
10
Дрэгуш
19
Ван Дессел
34
Бойя
34
Бойя
19
Ван Дессел
10
Кагава
9
Бруно
9
Бруно
10
Кагава
91
Хаяси
11
Койта
11
Койта
91
Хаяси
30
Оказаки
14
Кайя
14
Кайя
30
Оказаки
59
Цимирот
72
Мелегони
72
Мелегони
59
Цимирот
21
Баликвиша
11
Зинкернагель
11
Зинкернагель
21
Баликвиша
15
Доннум
77
Давида
77
Давида
15
Доннум
10
Дрэгуш
18
Перица
18
Перица
10
Дрэгуш
Остались в запасе
Сент-Труйден
Стандард
12
Йо Коппенс
ВР
4
Роберт Бауэр
ЦЗ
17
Эрик Жуниор Бока
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
30
Лоран Хенкине
ВР
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
61
Джихан Чанак
ЦФ
Главный тренер
Мбайе Лейе
Остались в запасе
12
Йо Коппенс
ВР
4
Роберт Бауэр
ЦЗ
17
Эрик Жуниор Бока
ЦФ
Остались в запасе
30
Лоран Хенкине
ВР
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
61
Джихан Чанак
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Главный тренер
Мбайе Лейе
Статистика матча Сент-Труйден - Стандард
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Сент-Труйден
Лига конференций, 4 тур
Хайдук
- : -
26.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
1 : 2
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Информация о матче
Стадион:
Штайен
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