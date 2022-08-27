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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Сент-Труйден - Мехелен
Сент-Труйден - Мехелен: обзор матча 27 августа 2022
Сент-Труйден
27.08.2022, суббота, 21:45
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
3 : 1
Завершен
Мехелен
57'
С. Кагава (П)
76'
Д. Бруно
90+5'
Д. Бруно
53'
Ж. Хайреманс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Труйден - Мехелен
ГОЛ! 3:1!
Д. Бруно
90'
+5
86'
Замена
Т. Раемакерс
️️️️
Ж. Хайреманс
82'
Желтая карточка
А. Ван Хоренбек
81'
Замена
J. Hernandez
️️️️
С. Гуэ
Замена
Ф. Бойя
️️️️
К. Брюлс
81'
ГОЛ! 2:1!
Д. Бруно
76'
75'
Желтая карточка
С. Уолш
Замена
Д. Бруно
️️️️
Д. Хаяси
73'
65'
Замена
Ж. Нгой
️️️️
А. Да Крус
Замена
А. Койта
️️️️
С. Ван Дессел
64'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
С. Кагава
57'
53'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Хайреманс
Желтая карточка
А. Аль-Дахил
52'
52'
Желтая карточка
С. Гуэ
46'
Замена
D. Wouters
️️️️
J. Van Hecke
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Труйден
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
37
Тони Ляйстнер
ЦЗ
14
Даики Хасиока
ПЗ
8
Мори Конате
ОП
22
Волке Янссенс
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
91
Даичи Хаяси
ЦФ
19
Стэн Ван Дессел
ЦФ
22
Кристиан Брюлс
ЦФ
10
Синдзи Кагава
ЦФ
1
Даниэль Шмидт
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Мехелен
23
Thibault Peyre
ЦЗ
30
Jordi Vanlerberghe
ЦЗ
14
Сэнди Уолш
ЦЗ
10
Самуэль Гуэ
ОП
9
Алессио Да Крус
ЦП
11
Жоффри Хайреманс
ЦП
17
Роб Скофс
ЦП
14
Йонас Маледе
ЦФ
6
Jannes Van Hecke
ЦФ
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Сент-Труйден
12
Йо Коппенс
ВР
6
Матте Сметс
ЦП
32
Андреа Либрики
ЦП
34
Франк Бойя
ЦП
11
Абубакари Койта
ЦФ
9
Джанни Бруно
ЦФ
17
Эрик Жуниор Бока
ЦФ
Мехелен
2
Iebe Swers
ЦЗ
5
Dries Wouters
ЦЗ
8
Jorge Hernandez
ЦП
40
Dirk Asare
ЦП
28
Тон Раемакерс
ЦФ
7
Жульен Нгой
ЦФ
3-1-5
2
Аль-Дахил
37
Ляйстнер
14
Хасиока
8
Конате
19
Ван Дессел
1
Шмидт
10
Кагава
22
Брюлс
91
Хаяси
3-1-3-4
23
30
14
Уолш
10
Гуэ
9
Да Крус
11
Хайреманс
17
Скофс
15
5
Ван Хоренбек
6
14
Маледе
22
Брюлс
34
Бойя
34
Бойя
22
Брюлс
19
Ван Дессел
11
Койта
11
Койта
19
Ван Дессел
91
Хаяси
9
Бруно
9
Бруно
91
Хаяси
6
5
5
6
10
Гуэ
8
8
10
Гуэ
11
Хайреманс
28
Раемакерс
28
Раемакерс
11
Хайреманс
9
Да Крус
7
Нгой
7
Нгой
9
Да Крус
Остались в запасе
Сент-Труйден
Мехелен
12
Йо Коппенс
ВР
6
Матте Сметс
ЦП
32
Андреа Либрики
ЦП
17
Эрик Жуниор Бока
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
2
Iebe Swers
ЦЗ
40
Dirk Asare
ЦП
Главный тренер
Вутер Вранкен
Остались в запасе
12
Йо Коппенс
ВР
6
Матте Сметс
ЦП
32
Андреа Либрики
ЦП
17
Эрик Жуниор Бока
ЦФ
Остались в запасе
2
Iebe Swers
ЦЗ
40
Dirk Asare
ЦП
Главный тренер
Петер Маес
Главный тренер
Вутер Вранкен
Статистика матча Сент-Труйден - Мехелен
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Сент-Труйден
Лига конференций, 4 тур
Хайдук
- : -
26.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Мехелен
4 : 3
11.10.2026
Сент-Труйден
Информация о матче
Стадион:
Штайен
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