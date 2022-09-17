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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Зюлте-Варегем - Сент-Труйден
Зюлте-Варегем - Сент-Труйден: обзор матча 17 сентября 2022
Зюлте-Варегем
17.09.2022, суббота, 19:15
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
0 : 3
Завершен
Сент-Труйден
1'
Д. Бруно
50'
С. Оказаки
58'
Д. Бруно (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зюлте-Варегем - Сент-Труйден
Желтая карточка
Ч. Оффор
90'
+1
Замена
Й. Фоссен
️️️️
А. Фадера
65'
Замена
Л. Виген
️️️️
Н. Ромменс
65'
Замена
Т. Дерейк
️️️️
А. Ндур
59'
Замена
Н. Мироши
️️️️
А. Чиранни
59'
Замена
Ч. Оффор
️️️️
Б. Лопес
59'
58'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
Д. Бруно
50'
ГОЛ! 0:2!
С. Оказаки
Пас отдал
А. Койта
47'
Желтая карточка
С. Оказаки
29'
Желтая карточка
Д. Бруно
29'
Замена
А. Койта
️️️️
В. Янссенс
Красная карточка
Д. Рамирес
18'
8'
Желтая карточка
В. Янссенс
1'
ГОЛ! 0:1!
Д. Бруно
Пас отдал
К. Брюлс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зюлте-Варегем
1
Сэмми Боссут
ВР
14
Александр Драмбаев
ЛЗ
25
Рави Цука
ЦЗ
20
Moudou Tambedou
ЦЗ
25
Алиун Ндур
ЛВ
16
Даниэль Рамирес
ЦП
8
Абдулайе Сиссако
ЦП
8
Николас Ромменс
ЦП
2
Алессандро Чиранни
ЦФ
39
Алие Фадера
ЦФ
3
Борха Лопес
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
Сент-Труйден
4
Роберт Бауэр
ЦЗ
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
37
Тони Ляйстнер
ЦЗ
14
Даики Хасиока
ПЗ
8
Мори Конате
ОП
34
Франк Бойя
ЦП
22
Кристиан Брюлс
ЦФ
22
Волке Янссенс
ЦФ
1
Даниэль Шмидт
ЦФ
9
Джанни Бруно
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Зюлте-Варегем
69
Луи Бостин
ВР
20
Новатус Мироши
ЦП
13
Лассе Виген
ЦП
18
Мамаду Сангаре
ЦП
9
Йелле Фоссен
ЦФ
9
Чинонсо Оффор
ЦФ
80
Кевор Палумец
ЦФ
4
Тимоти Дерейк
ЦФ
34
Stan Braem
ЦФ
Сент-Труйден
12
Йо Коппенс
ВР
17
Эрик Жуниор Бока
ЦФ
5
Жорже Тейшейра
ЦФ
11
Абубакари Койта
ЦФ
19
Стэн Ван Дессел
ЦФ
10
Синдзи Кагава
ЦФ
91
Даичи Хаяси
ЦФ
3-3-1-3
1
Боссут
14
Драмбаев
20
25
Цука
16
Рамирес
8
Сиссако
8
Ромменс
25
Ндур
3
Лопес
39
Фадера
2
Чиранни
4-1-1-5
14
Хасиока
2
Аль-Дахил
37
Ляйстнер
4
Бауэр
8
Конате
34
Бойя
22
Брюлс
30
Оказаки
9
Бруно
1
Шмидт
22
Янссенс
2
Чиранни
20
Мироши
20
Мироши
2
Чиранни
8
Ромменс
13
Виген
13
Виген
8
Ромменс
39
Фадера
9
Фоссен
9
Фоссен
39
Фадера
3
Лопес
9
Оффор
9
Оффор
3
Лопес
25
Ндур
4
Дерейк
4
Дерейк
25
Ндур
22
Янссенс
11
Койта
11
Койта
22
Янссенс
Остались в запасе
Зюлте-Варегем
Сент-Труйден
69
Луи Бостин
ВР
18
Мамаду Сангаре
ЦП
80
Кевор Палумец
ЦФ
34
Stan Braem
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
12
Йо Коппенс
ВР
17
Эрик Жуниор Бока
ЦФ
5
Жорже Тейшейра
ЦФ
19
Стэн Ван Дессел
ЦФ
10
Синдзи Кагава
ЦФ
91
Даичи Хаяси
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Остались в запасе
69
Луи Бостин
ВР
18
Мамаду Сангаре
ЦП
80
Кевор Палумец
ЦФ
34
Stan Braem
ЦФ
Остались в запасе
12
Йо Коппенс
ВР
17
Эрик Жуниор Бока
ЦФ
5
Жорже Тейшейра
ЦФ
19
Стэн Ван Дессел
ЦФ
10
Синдзи Кагава
ЦФ
91
Даичи Хаяси
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
Главный тренер
Петер Маес
Статистика матча Зюлте-Варегем - Сент-Труйден
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Ломмел
- : -
28.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
РААЛ Ла-Лувьер
3 : 0
24.10.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Зюлте-Варегем
0 : 2
10.10.2026
Гент
Сент-Труйден
Лига конференций, 4 тур
Хайдук
- : -
26.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Информация о матче
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