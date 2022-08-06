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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Кортрейк - Сент-Труйден
Кортрейк - Сент-Труйден: обзор матча 06 августа 2022
Кортрейк
06.08.2022, суббота, 19:15
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
0 : 0
Завершен
Сент-Труйден
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кортрейк - Сент-Труйден
Замена
Д. Де Неве
️️️️
Д. Мбайо
78'
Замена
Б. Мессауди
️️️️
П. Хабиб Гуйе
62'
Замена
К. Вандендрище
️️️️
Х. Кейта
62'
58'
Замена
К. Брюлс
️️️️
С. Кагава
37'
Желтая карточка
А. Койта
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кортрейк
31
Марко Илич
ВР
8
Найел Мехсату
ЦЗ
4
Цуеси Ватанабе
ЦЗ
24
Дориан Дессоле
ЦЗ
7
Файз Селемани
ЦЗ
8
Хабиб Кейта
ЦП
30
Кристоф Д'Хаен
ЦФ
14
Sambou Sissoko
ЦФ
16
Александар Радованович
ЦФ
77
Папе Хабиб Гуйе
ЦФ
11
Дилан Мбайо
ЦФ
Главный тренер
Патрик Деман
Сент-Труйден
37
Тони Ляйстнер
ЦЗ
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
14
Даики Хасиока
ПЗ
8
Мори Конате
ОП
34
Франк Бойя
ЦП
91
Даичи Хаяси
ЦФ
10
Синдзи Кагава
ЦФ
11
Абубакари Койта
ЦФ
22
Волке Янссенс
ЦФ
9
Джанни Бруно
ЦФ
1
Даниэль Шмидт
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Кортрейк
23
Том Ванденберге
ВР
14
Дион Де Неве
ЦЗ
26
Кевин Вандендрище
ЦП
19
Лука Фубер
ЦП
44
Жоау Силва
ЦФ
17
Массимо Бруно
ЦФ
16
Максим Деман
ЦФ
9
Биллал Мессауди
ЦФ
8
Давид Энен
ЦФ
Сент-Труйден
12
Йо Коппенс
ВР
4
Роберт Бауэр
ЦЗ
5
Жорже Тейшейра
ЦФ
19
Стэн Ван Дессел
ЦФ
22
Кристиан Брюлс
ЦФ
14
Фатих Кайя
ЦФ
4-1-5
31
Илич
8
Мехсату
24
Дессоле
7
Селемани
4
Ватанабе
8
Кейта
14
11
Мбайо
77
Гуйе
16
Радованович
30
Д'Хаен
3-1-1-5
14
Хасиока
2
Аль-Дахил
37
Ляйстнер
8
Конате
34
Бойя
10
Кагава
1
Шмидт
9
Бруно
22
Янссенс
11
Койта
11
Мбайо
14
Де Неве
14
Де Неве
11
Мбайо
8
Кейта
26
Вандендрище
26
Вандендрище
8
Кейта
77
Гуйе
9
Мессауди
9
Мессауди
77
Гуйе
10
Кагава
22
Брюлс
22
Брюлс
10
Кагава
Остались в запасе
Кортрейк
Сент-Труйден
23
Том Ванденберге
ВР
19
Лука Фубер
ЦП
44
Жоау Силва
ЦФ
17
Массимо Бруно
ЦФ
16
Максим Деман
ЦФ
8
Давид Энен
ЦФ
Главный тренер
Патрик Деман
12
Йо Коппенс
ВР
4
Роберт Бауэр
ЦЗ
5
Жорже Тейшейра
ЦФ
19
Стэн Ван Дессел
ЦФ
14
Фатих Кайя
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Остались в запасе
23
Том Ванденберге
ВР
19
Лука Фубер
ЦП
44
Жоау Силва
ЦФ
17
Массимо Бруно
ЦФ
16
Максим Деман
ЦФ
8
Давид Энен
ЦФ
Остались в запасе
12
Йо Коппенс
ВР
4
Роберт Бауэр
ЦЗ
5
Жорже Тейшейра
ЦФ
19
Стэн Ван Дессел
ЦФ
14
Фатих Кайя
ЦФ
Главный тренер
Патрик Деман
Главный тренер
Петер Маес
Статистика матча Кортрейк - Сент-Труйден
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Сент-Труйден
Лига конференций, 4 тур
Хайдук
- : -
26.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Информация о матче
Стадион:
Гульден спорен
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