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Синдзи Кагава
Новости
Синдзи Кагава - новости
Завершил карьеру
17 марта 1989 (37)
#10 | Полузащитник
172 см | 64 кг
Япония
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Видео
Чемпион Англии Кагава подписал контракт с «Сент-Труйденом»
2022.01.10 14:15
ПАОК расторг контракт с Кагавой. Синдзи извинился перед игроками и болельщиками
2022.01.04 17:59
Фото
Чемпион Англии Кагава перешел в ПАОК
2021.01.27 16:13
1
Фото
Кагава перешел из «Боруссии» Д в «Сарагосу», выступающую в Сегунде
2019.08.09 16:29
4
Кагава вышел на замену в дебютном матче за «Бешикташ» и оформил дубль за 3 минуты
2019.02.03 22:11
1
Кагава перешел в «Бешикташ»
2019.01.31 23:30
Кагава может перейти из «Боруссии» Д в «Монако»
2019.01.30 19:09
1
Bild: Кагава готов уйти из «Боруссии» за 2-3 миллиона, но не может найти себе клуб в Испании
2019.01.26 15:30
1
«Боруссия» продаст Кагаву и Шахина до закрытия трансферного окна
2018.08.28 10:13
Кагава может сменить «Боруссию» на «Севилью»
2018.08.25 08:54
1
Хонда, Кагава и Оказаки – в заявке сборной Японии на ЧМ-2018
2018.05.31 18:21
1
Кагава может сменить «Боруссиию» на «Галатасарай»
2018.04.01 09:18
Кагава – лучший бомбардир среди японцев в Бундеслиге
2017.09.30 19:25
«Боруссия» продлила контракт с Кагавой
2017.07.14 12:27
1
Кагава близок к продлению контракта с «Боруссией»
2017.07.07 08:06
«Боруссия» намерена продлить контракт с Кагавой
2017.05.03 10:43
Кагава: «Фергюсон так орал, что становился красным»
2015.12.19 07:56
2
Ройс и Обамеянг не сыграют с «Краснодаром»
2015.11.25 18:32
Кагава, Хуммельс и Обамеянг не сыграют с ПАОКом
2015.09.30 16:55
Кагава: «Русские защитники вырастали стеной на нашем пути»
2015.09.18 01:39
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