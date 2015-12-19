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    Кагава: «Фергюсон так орал, что становился красным»

    Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Синдзи Кагава рассказал о своем опыте работы с сэром Алексом Фергюсоном.

    «Обычно он доверял тренировку своей бригаде примерно за день до игры. Он встречался с нами уже на стадионе или в гостинице.

    Хотя и слышал про «фен» еще до того, как я перешел в «Юнайтед». Я никогда ранее не видел, чтобы тренер так кричал. Действительно похоже на фен. Он так орал, что становился красным, особенно на важных игроков.

    В мой первый сезон в команде он ко мне присматривался, так что кричал не очень часто. Однако он действительно орал на главных футболистов, например, Уэйна Руни, Райана Гиггза, Пола Скоулза и Рио Фердинанда, и это демонстрировало его влияние.

    Игроки должны были с этим смириться и даже не пытаться спорить. Именно поэтому они его так уважали. У него была особая аура, и он был потрясающим мотиватором. Я думаю, что именно это и позволяло ему работать с такими футболистами.

    Я думаю, что для моего опыта в футболе было очень полезно поиграть под его руководством в последнем сезоне сэра, легендарного тренера с огромным количеством титулов. Для меня действительно было важно иметь возможность поработать с этим человеком», — заявил Кагава.

    Источник: Sports.ru

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    19.12.2015 07:56
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    Комментарии (3)
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    Nurbek Taraz
    1450502249
    Тренер дьявола должна быть тоже красным
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    anri1703
    1450545129
    как сейчас играют их уже пиз...ть надо !!! всместе с гусем
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    ologreds
    1694996568
    numo452373
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