Кагава: «Фергюсон так орал, что становился красным»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Синдзи Кагава рассказал о своем опыте работы с сэром Алексом Фергюсоном.

«Обычно он доверял тренировку своей бригаде примерно за день до игры. Он встречался с нами уже на стадионе или в гостинице.

Хотя и слышал про «фен» еще до того, как я перешел в «Юнайтед». Я никогда ранее не видел, чтобы тренер так кричал. Действительно похоже на фен. Он так орал, что становился красным, особенно на важных игроков.

В мой первый сезон в команде он ко мне присматривался, так что кричал не очень часто. Однако он действительно орал на главных футболистов, например, Уэйна Руни, Райана Гиггза, Пола Скоулза и Рио Фердинанда, и это демонстрировало его влияние.

Игроки должны были с этим смириться и даже не пытаться спорить. Именно поэтому они его так уважали. У него была особая аура, и он был потрясающим мотиватором. Я думаю, что именно это и позволяло ему работать с такими футболистами.

Я думаю, что для моего опыта в футболе было очень полезно поиграть под его руководством в последнем сезоне сэра, легендарного тренера с огромным количеством титулов. Для меня действительно было важно иметь возможность поработать с этим человеком», — заявил Кагава.