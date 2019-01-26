Bild: Кагава готов уйти из «Боруссии» за 2-3 миллиона, но не может найти себе клуб в Испании

Полузащитник Синдзи Кагава близок к уходу из «Боруссии», сообщает Bild.

По информации источника, 29-летний японец недоволен своей ролью в команде под руководством Люсьена Фавра. В текущем сезоне он принял участие в четырех играх.

В заметке сказано, что Кагава не смог набрать форму после возвращения из «Манчестер Юнайтед» в 2014 году.

Игрок сборной Японии хочет продолжить карьеру в чемпионате Испании, но за пять дней до закрытия трансферного окна еще не договорился ни с одним клубом. Сообщается, что дортмундцы готовы отпустить его за 2-3 миллиона евро.