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    Bild: Кагава готов уйти из «Боруссии» за 2-3 миллиона, но не может найти себе клуб в Испании

    Полузащитник Синдзи Кагава близок к уходу из «Боруссии», сообщает Bild.

    По информации источника, 29-летний японец недоволен своей ролью в команде под руководством Люсьена Фавра. В текущем сезоне он принял участие в четырех играх.

    В заметке сказано, что Кагава не смог набрать форму после возвращения из «Манчестер Юнайтед» в 2014 году.

    Игрок сборной Японии хочет продолжить карьеру в чемпионате Испании, но за пять дней до закрытия трансферного окна еще не договорился ни с одним клубом. Сообщается, что дортмундцы готовы отпустить его за 2-3 миллиона евро.

    Источник: Bild

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    26.01.2019 15:30
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