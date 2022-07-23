Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Сент-Труйден - Юнион СЖ
Сент-Труйден - Юнион СЖ: обзор матча 23 июля 2022
Сент-Труйден
23.07.2022, суббота, 21:45
Бельгия. Про-Лига, 1 тур
1 : 1
Завершен
Юнион СЖ
22'
Д. Хаяси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Труйден - Юнион СЖ
90'
+4
Желтая карточка
Б. Ньивкоп
Замена
Ф. Кайя
️️️️
Д. Хаяси
86'
Желтая карточка
С. Кагава
74'
Замена
Д. Бруно
️️️️
С. Кагава
74'
53'
Желтая карточка
С. Линен
33'
Желтая карточка
К. Берджесс
ГОЛ! 1:0!
Д. Хаяси
Пас отдал
Д. Хасиока
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Труйден
37
Тони Ляйстнер
ЦЗ
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
4
Роберт Бауэр
ЦЗ
14
Даики Хасиока
ПЗ
8
Мори Конате
ОП
34
Франк Бойя
ЦП
11
Абубакари Койта
ЦФ
10
Синдзи Кагава
ЦФ
91
Даичи Хаяси
ЦФ
22
Кристиан Брюлс
ЦФ
1
Даниэль Шмидт
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Юнион СЖ
1
Антони Морис
ВР
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
16
Кристиан Берджесс
ЦЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
44
Сенне Линен
ЦП
10
Деннис Эккерт
ЦП
10
Тедди Теума
ЦП
10
Лазаре Амани
ЦП
2
Барт Ньивкоп
ЦП
13
Данте Ванзейр
ЦФ
7
Симон Адингра
ЦФ
Главный тренер
Фелис Массу
Сент-Труйден
12
Йо Коппенс
ВР
14
Оливье Дюмонт
ЦП
14
Фатих Кайя
ЦФ
9
Джанни Бруно
ЦФ
22
Волке Янссенс
ЦФ
5
Жорже Тейшейра
ЦФ
19
Стэн Ван Дессел
ЦФ
Юнион СЖ
73
Йоахим Имбрехт
ВР
21
Люка Пирар
ВР
19
Гийом Франсуа
ЦЗ
85
Арно Дони
ЦП
21
Камерон Пуэртас
ЦП
32
Марсел Льюис
ЦП
4-1-1-5
37
Ляйстнер
2
Аль-Дахил
4
Бауэр
14
Хасиока
8
Конате
34
Бойя
10
Кагава
1
Шмидт
22
Брюлс
91
Хаяси
11
Койта
3-5-2
1
Морис
27
Кандусс
16
Берджесс
44
ван дер Хейден
44
Линен
10
Теума
10
Амани
2
Ньивкоп
10
Эккерт
7
Адингра
13
Ванзейр
91
Хаяси
14
Кайя
14
Кайя
91
Хаяси
10
Кагава
9
Бруно
9
Бруно
10
Кагава
Остались в запасе
Сент-Труйден
Юнион СЖ
12
Йо Коппенс
ВР
14
Оливье Дюмонт
ЦП
22
Волке Янссенс
ЦФ
5
Жорже Тейшейра
ЦФ
19
Стэн Ван Дессел
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
73
Йоахим Имбрехт
ВР
21
Люка Пирар
ВР
19
Гийом Франсуа
ЦЗ
85
Арно Дони
ЦП
21
Камерон Пуэртас
ЦП
32
Марсел Льюис
ЦП
Главный тренер
Фелис Массу
Остались в запасе
12
Йо Коппенс
ВР
14
Оливье Дюмонт
ЦП
22
Волке Янссенс
ЦФ
5
Жорже Тейшейра
ЦФ
19
Стэн Ван Дессел
ЦФ
Остались в запасе
73
Йоахим Имбрехт
ВР
21
Люка Пирар
ВР
19
Гийом Франсуа
ЦЗ
85
Арно Дони
ЦП
21
Камерон Пуэртас
ЦП
32
Марсел Льюис
ЦП
Главный тренер
Петер Маес
Главный тренер
Фелис Массу
Статистика матча Сент-Труйден - Юнион СЖ
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Сент-Труйден
Лига конференций, 4 тур
Хайдук
- : -
26.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Юнион СЖ
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
- : -
26.11.2026
Лех
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Информация о матче
Стадион:
Штайен
Новости команд
Все
Сент-Труйден
Юнион СЖ
Лига Конференций: шансы «Хайдука» и «Сент-Труйдена» на победу в матче 4-го тура
09:03
Лига Европы: шансы «Юниона» и «Леха» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 09:41
«Сельта» – «Юнион СЖ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Сент-Труйдена» и «Бранна» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Европы: шансы «Сельты» и «Юниона» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Хайдука» и «Сент-Труйдена» на победу в матче 4-го тура
09:03
Лига Конференций: шансы «Сент-Труйдена» и «Бранна» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Мидтьюлланда» и «Сент-Труйдена» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Омония» – «Сент-Труйден»: кто победит в матче плей-офф Лиги Европы 2026/2027
26 августа
«Сент-Труйден» – «Омония»: кто победит в матче плей-офф Лиги Европы 2026/2027
19 августа
Лига Европы: шансы «Юниона» и «Леха» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 09:41
«Сельта» – «Юнион СЖ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Сельты» и «Юниона» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Юнион» – «Хапоэль Беэр-Шева»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Юнион» и «Хапоэль Беер-Шева» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+