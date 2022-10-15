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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Сент-Труйден - Шарлеруа
Сент-Труйден - Шарлеруа: обзор матча 15 октября 2022
Сент-Труйден
15.10.2022, суббота, 19:15
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
2 : 1
Завершен
Шарлеруа
12'
С. Кагава
68'
Ф. Бойя
90+2'
А. Хоссейнзаде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Труйден - Шарлеруа
90'
+2
ГОЛ! 2:1!
А. Хоссейнзаде
Замена
С. Ван Дессел
️️️️
С. Оказаки
88'
Замена
Ф. Кайя
️️️️
Д. Хаяси
69'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Бойя
68'
Замена
К. Брюлс
️️️️
С. Кагава
54'
54'
Замена
Р. Мориока
️️️️
Д. Марк
54'
Замена
А. Хоссейнзаде
️️️️
А. Голизаде
49'
Желтая карточка
Д. Хейманс
46'
Замена
И. Мбенза
️️️️
Ю. Баджи
19'
Желтая карточка
К. Нкуба
Желтая карточка
Д. Хаяси
18'
ГОЛ! 1:0!
С. Кагава
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Труйден
12
Йо Коппенс
ВР
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
37
Тони Ляйстнер
ЦЗ
14
Даики Хасиока
ПЗ
8
Мори Конате
ОП
34
Франк Бойя
ЦП
22
Волке Янссенс
ЦФ
91
Даичи Хаяси
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
17
Эрик Жуниор Бока
ЦФ
10
Синдзи Кагава
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Шарлеруа
1
Пьер Патро
ВР
18
Жорис Кайембе
ЛЗ
25
Стелиос Андреу
ЦЗ
5
Йонас Багер
ЦЗ
23
Марко Илаймахаритра
ЦП
38
Джексон Чачуа
ЦП
38
Дан Хейманс
АП
8
Али Голизаде
ЦФ
27
Кен Нкуба
ЦФ
25
Дамьен Марк
ЦФ
20
Юссуф Баджи
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Сент-Труйден
71
Keo Boets
ВР
9
Джанни Бруно
ЦФ
14
Фатих Кайя
ЦФ
19
Стэн Ван Дессел
ЦФ
11
Абубакари Койта
ЦФ
22
Кристиан Брюлс
ЦФ
5
Жорже Тейшейра
ЦФ
Шарлеруа
29
Лоик Бессил
ЦЗ
2
Мартин Васински
ЦП
99
Амирхоссейн Хоссейнзаде
ЦП
88
Рюта Мориока
ЦП
7
Исаак Мбенза
ЦП
12
Надир Бенбуали
ЦФ
3-1-1-5
12
Коппенс
2
Аль-Дахил
37
Ляйстнер
14
Хасиока
8
Конате
34
Бойя
91
Хаяси
10
Кагава
17
Бока
30
Оказаки
22
Янссенс
3-2-1-4
1
Патро
25
Андреу
5
Багер
18
Кайембе
23
Илаймахаритра
38
Чачуа
38
Хейманс
20
Баджи
25
Марк
27
Нкуба
8
Голизаде
91
Хаяси
14
Кайя
14
Кайя
91
Хаяси
30
Оказаки
19
Ван Дессел
19
Ван Дессел
30
Оказаки
10
Кагава
22
Брюлс
22
Брюлс
10
Кагава
8
Голизаде
99
Хоссейнзаде
99
Хоссейнзаде
8
Голизаде
25
Марк
88
Мориока
88
Мориока
25
Марк
20
Баджи
7
Мбенза
7
Мбенза
20
Баджи
Остались в запасе
Сент-Труйден
Шарлеруа
71
Keo Boets
ВР
9
Джанни Бруно
ЦФ
11
Абубакари Койта
ЦФ
5
Жорже Тейшейра
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
29
Лоик Бессил
ЦЗ
2
Мартин Васински
ЦП
12
Надир Бенбуали
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Остались в запасе
71
Keo Boets
ВР
9
Джанни Бруно
ЦФ
11
Абубакари Койта
ЦФ
5
Жорже Тейшейра
ЦФ
Остались в запасе
29
Лоик Бессил
ЦЗ
2
Мартин Васински
ЦП
12
Надир Бенбуали
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Главный тренер
Карим Бельхосин
Статистика матча Сент-Труйден - Шарлеруа
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сент-Труйден
Лига конференций, 4 тур
Хайдук
- : -
26.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Шарлеруа
- : -
28.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Шарлеруа
5 : 2
01.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Информация о матче
Стадион:
Штайен
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