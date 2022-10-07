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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Антверпен - Сент-Труйден
Антверпен - Сент-Труйден: обзор матча 07 октября 2022
Антверпен
07.10.2022, пятница, 21:45
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
2 : 0
Завершен
Сент-Труйден
8'
П. Геркенс
90+5'
К. Скотт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Антверпен - Сент-Труйден
ГОЛ! 2:0!
К. Скотт
90'
+5
Замена
М. Фрай
️️️️
В. Янссен
90'
+2
Замена
К. Скотт
️️️️
А. Юсуф
86'
76'
Желтая карточка
В. Янссенс
74'
Замена
Д. Хаяси
️️️️
Д. Бруно
Замена
Р. Де Лат
️️️️
Ю. Эккеленкамп
63'
Замена
Р. Наингголан
️️️️
А. Муджа
63'
60'
Желтая карточка
М. Конате
55'
Желтая карточка
К. Брюлс
46'
Замена
А. Койта
️️️️
Э. Жуниор Бока
39'
Красная карточка
Р. Бауэр
Желтая карточка
А. Муджа
22'
ГОЛ! 1:0!
П. Геркенс
Пас отдал
Т. Алдервейрелд
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антверпен
1
Жан Бутез
ВР
23
Сэм Винс
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
25
Йелле Батай
ПЗ
80
Альхассан Юсуф
ОП
18
Питер Геркенс
ЦП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
14
Калвин Стенгс
ПВ
7
Арбнор Муджа
ПВ
14
Венсан Янссен
ЦФ
Сент-Труйден
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
37
Тони Ляйстнер
ЦЗ
4
Роберт Бауэр
ЦЗ
14
Даики Хасиока
ПЗ
8
Мори Конате
ОП
17
Эрик Жуниор Бока
ЦФ
1
Даниэль Шмидт
ЦФ
22
Кристиан Брюлс
ЦФ
22
Волке Янссенс
ЦФ
9
Джанни Бруно
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Антверпен
1
Ортвен Де Вольф
ВР
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
4
Диниш Алмейда
ЦЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
14
Антони Валенсия
ЦП
10
Кристофер Скотт
АП
9
Михаэль Фрай
ЦФ
Сент-Труйден
12
Йо Коппенс
ВР
6
Матте Сметс
ЦП
91
Даичи Хаяси
ЦФ
5
Жорже Тейшейра
ЦФ
19
Стэн Ван Дессел
ЦФ
10
Синдзи Кагава
ЦФ
11
Абубакари Койта
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Бутез
23
Винс
23
Алдервейрелд
51
Пачо
25
Батай
80
Юсуф
18
Геркенс
32
Эккеленкамп
14
Стенгс
7
Муджа
14
Янссен
4-1-5
14
Хасиока
37
Ляйстнер
4
Бауэр
2
Аль-Дахил
8
Конате
1
Шмидт
30
Оказаки
9
Бруно
22
Янссенс
22
Брюлс
7
Муджа
44
Наингголан
44
Наингголан
7
Муджа
32
Эккеленкамп
2
Де Лат
2
Де Лат
32
Эккеленкамп
80
Юсуф
10
Скотт
10
Скотт
80
Юсуф
14
Янссен
9
Фрай
9
Фрай
14
Янссен
9
Бруно
91
Хаяси
91
Хаяси
9
Бруно
17
Бока
11
Койта
11
Койта
17
Бока
Остались в запасе
Антверпен
Сент-Труйден
1
Ортвен Де Вольф
ВР
4
Диниш Алмейда
ЦЗ
14
Антони Валенсия
ЦП
12
Йо Коппенс
ВР
6
Матте Сметс
ЦП
5
Жорже Тейшейра
ЦФ
19
Стэн Ван Дессел
ЦФ
10
Синдзи Кагава
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Остались в запасе
1
Ортвен Де Вольф
ВР
4
Диниш Алмейда
ЦЗ
14
Антони Валенсия
ЦП
Остались в запасе
12
Йо Коппенс
ВР
6
Матте Сметс
ЦП
5
Жорже Тейшейра
ЦФ
19
Стэн Ван Дессел
ЦФ
10
Синдзи Кагава
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Статистика матча Антверпен - Сент-Труйден
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Сент-Труйден
Лига конференций, 4 тур
Хайдук
- : -
26.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Информация о матче
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