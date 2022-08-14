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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Сент-Труйден - Андерлехт
Сент-Труйден - Андерлехт: обзор матча 14 августа 2022
Сент-Труйден
14.08.2022, воскресенье, 14:30
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
0 : 3
Завершен
Андерлехт
43'
Л. Рафаэлов
45+5'
Ф. Силва
74'
Б. Раман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Труйден - Андерлехт
84'
Желтая карточка
З. Дебаст
81'
Замена
С. Эспозито
️️️️
Ф. Силва
75'
Замена
К. Арнстад
️️️️
Л. Рафаэлов
74'
ГОЛ! 0:3!
Б. Раман
Пас отдал
Ф. Силва
Желтая карточка
К. Брюлс
70'
Желтая карточка
С. Кагава
67'
65'
Замена
Б. Раман
️️️️
М. Стройкенс
Желтая карточка
Й. Коппенс
52'
46'
Желтая карточка
А. Требель
Замена
С. Ван Дессел
️️️️
Ф. Бойя
46'
45'
+5
ГОЛ! 0:2!
Ф. Силва
Пас отдал
А. Требель
43'
ГОЛ! 0:1!
Л. Рафаэлов
Замена
С. Кагава
️️️️
Д. Хаяси
40'
36'
Желтая карточка
Х. Делкруа
Желтая карточка
Р. Бауэр
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Труйден
4
Роберт Бауэр
ЦЗ
37
Тони Ляйстнер
ЦЗ
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
14
Даики Хасиока
ПЗ
8
Мори Конате
ОП
34
Франк Бойя
ЦП
9
Джанни Бруно
ЦФ
1
Даниэль Шмидт
ЦФ
11
Абубакари Койта
ЦФ
91
Даичи Хаяси
ЦФ
22
Кристиан Брюлс
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Андерлехт
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
29
Уэсли Худт
ЦЗ
3
Ханнес Делкруа
ЦЗ
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
16
Яри Версхарен
ЦП
16
Адриан Требель
ЦП
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
9
Франсис Амузу
ЦП
21
Фабиу Силва
ЦФ
6
Зено Дебаст
ЦФ
29
Марио Стройкенс
ЦФ
Сент-Труйден
12
Йо Коппенс
ВР
14
Оливье Дюмонт
ЦП
32
Андреа Либрики
ЦП
14
Фатих Кайя
ЦФ
22
Волке Янссенс
ЦФ
10
Синдзи Кагава
ЦФ
19
Стэн Ван Дессел
ЦФ
Андерлехт
26
Колин Коосеманс
ВР
27
Ноа Садики
ЦЗ
54
Киллиан Сарделла
ЦЗ
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
18
Маджид Ашимеру
ЦП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
ЦФ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
10
Кристиан Арнстад
ЦФ
14
Бенито Раман
ЦФ
4-1-1-5
4
Бауэр
37
Ляйстнер
2
Аль-Дахил
14
Хасиока
8
Конате
34
Бойя
1
Шмидт
22
Брюлс
91
Хаяси
11
Койта
9
Бруно
3-4-3
1
ван Кромбрадж
29
Худт
3
Делкруа
62
Мурильо
16
Требель
11
Рафаэлов
9
Амузу
16
Версхарен
29
Стройкенс
6
Дебаст
21
Силва
91
Хаяси
10
Кагава
10
Кагава
91
Хаяси
34
Бойя
19
Ван Дессел
19
Ван Дессел
34
Бойя
21
Силва
94
Эспозито
94
Эспозито
21
Силва
11
Рафаэлов
10
Арнстад
10
Арнстад
11
Рафаэлов
29
Стройкенс
14
Раман
14
Раман
29
Стройкенс
Остались в запасе
Сент-Труйден
Андерлехт
12
Йо Коппенс
ВР
14
Оливье Дюмонт
ЦП
32
Андреа Либрики
ЦП
14
Фатих Кайя
ЦФ
22
Волке Янссенс
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
26
Колин Коосеманс
ВР
27
Ноа Садики
ЦЗ
54
Киллиан Сарделла
ЦЗ
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
18
Маджид Ашимеру
ЦП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
ЦФ
Остались в запасе
12
Йо Коппенс
ВР
14
Оливье Дюмонт
ЦП
32
Андреа Либрики
ЦП
14
Фатих Кайя
ЦФ
22
Волке Янссенс
ЦФ
Остались в запасе
26
Колин Коосеманс
ВР
27
Ноа Садики
ЦЗ
54
Киллиан Сарделла
ЦЗ
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
18
Маджид Ашимеру
ЦП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Статистика матча Сент-Труйден - Андерлехт
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Сент-Труйден
Лига конференций, 4 тур
Хайдук
- : -
26.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Андерлехт
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Стадион:
Штайен
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