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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Генк - Сент-Труйден
Генк - Сент-Труйден: обзор матча 03 сентября 2022
Генк
03.09.2022, суббота, 17:00
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
0 : 0
Завершен
Сент-Труйден
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Генк - Сент-Труйден
90'
+3
Желтая карточка
С. Ван Дессел
Замена
П. Онуачу
️️️️
Д. Пайнтсил
89'
89'
Замена
Ф. Бойя
️️️️
С. Оказаки
85'
Замена
С. Ван Дессел
️️️️
С. Кагава
Замена
Н. Кастро
️️️️
М. Трезор
65'
55'
Замена
Д. Бруно
️️️️
Д. Хаяси
45'
+1
Желтая карточка
Р. Бауэр
Желтая карточка
Д. Пайнтсил
45'
+1
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генк
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Херардо Артеага
ЛЗ
3
Марк МакКензи
ЦЗ
46
Карлос Куэста
ЦЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
11
Билал Эль-Ханнус
ЦП
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
17
Патрик Грошовски
ЦП
8
Брайан Хейнен
ЦП
31
Майк Трезор
АП
90
Андраш Немет
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Сент-Труйден
4
Роберт Бауэр
ЦЗ
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
37
Тони Ляйстнер
ЦЗ
14
Даики Хасиока
ПЗ
8
Мори Конате
ОП
22
Волке Янссенс
ЦФ
10
Синдзи Кагава
ЦФ
22
Кристиан Брюлс
ЦФ
1
Даниэль Шмидт
ЦФ
91
Даичи Хаяси
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Генк
1
Тоби Лейсен
ВР
29
Расмус Карстенсен
ЦЗ
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
5
Матиас Галарса
ЦП
8
Николас Кастро
ЦП
38
Мбвана Саматта
ЦФ
3
Матисс Дидден
ЦФ
30
Пол Онуачу
ЦФ
Сент-Труйден
12
Йо Коппенс
ВР
34
Франк Бойя
ЦП
6
Матте Сметс
ЦП
17
Эрик Жуниор Бока
ЦФ
19
Стэн Ван Дессел
ЦФ
9
Джанни Бруно
ЦФ
14
Фатих Кайя
ЦФ
4-4-1-1
26
Вандевордт
3
Артеага
3
МакКензи
46
Куэста
27
Муньос
11
Эль-Ханнус
17
Грошовски
8
Хейнен
28
Пайнтсил
31
Трезор
90
Немет
4-1-5
14
Хасиока
2
Аль-Дахил
37
Ляйстнер
4
Бауэр
8
Конате
10
Кагава
30
Оказаки
91
Хаяси
1
Шмидт
22
Брюлс
31
Трезор
8
Кастро
8
Кастро
31
Трезор
28
Пайнтсил
30
Онуачу
30
Онуачу
28
Пайнтсил
30
Оказаки
34
Бойя
34
Бойя
30
Оказаки
10
Кагава
19
Ван Дессел
19
Ван Дессел
10
Кагава
91
Хаяси
9
Бруно
9
Бруно
91
Хаяси
Остались в запасе
Генк
Сент-Труйден
1
Тоби Лейсен
ВР
29
Расмус Карстенсен
ЦЗ
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
5
Матиас Галарса
ЦП
38
Мбвана Саматта
ЦФ
3
Матисс Дидден
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
12
Йо Коппенс
ВР
6
Матте Сметс
ЦП
17
Эрик Жуниор Бока
ЦФ
14
Фатих Кайя
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Остались в запасе
1
Тоби Лейсен
ВР
29
Расмус Карстенсен
ЦЗ
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
5
Матиас Галарса
ЦП
38
Мбвана Саматта
ЦФ
3
Матисс Дидден
ЦФ
Остались в запасе
12
Йо Коппенс
ВР
6
Матте Сметс
ЦП
17
Эрик Жуниор Бока
ЦФ
14
Фатих Кайя
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Главный тренер
Петер Маес
Статистика матча Генк - Сент-Труйден
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Сент-Труйден
Лига конференций, 4 тур
Хайдук
- : -
26.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Информация о матче
Стадион:
Цегека Арена
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