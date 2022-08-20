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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Остенде - Сент-Труйден
Остенде - Сент-Труйден: обзор матча 20 августа 2022
Остенде
20.08.2022, суббота, 17:00
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
0 : 1
Завершен
Сент-Труйден
17'
Т. Ляйстнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Остенде - Сент-Труйден
90'
+1
Желтая карточка
Д. Бруно
89'
Желтая карточка
В. Янссенс
Замена
Т. Ндика Матам
️️️️
З. Деваль
89'
78'
Замена
А. Койта
️️️️
С. Ван Дессел
Замена
Б. Капон
️️️️
О. Урогиде
64'
Замена
Ф. Хорнби
️️️️
Д. Атанга
64'
Замена
К. Макгихан
️️️️
Н. Бацнер
64'
Замена
К. Роша
️️️️
А. Амаде
46'
Желтая карточка
О. Урогиде
41'
Желтая карточка
А. Амаде
38'
35'
Желтая карточка
С. Кагава
34'
Желтая карточка
Д. Хасиока
17'
ГОЛ! 0:1!
Т. Ляйстнер
Пас отдал
К. Брюлс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Остенде
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
14
Альфонс Амаде
ОП
18
Зибен Деваль
ЦП
7
Робби Д'Хез
ЦП
30
Фанос Кателарис
ЦП
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
25
Ник Бацнер
ЦФ
17
Давид Атанга
ЦФ
10
Алессандро Альбанезе
ЦФ
3
Антон Танге
ЦФ
28
Гийом Хуберт
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Сент-Труйден
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
37
Тони Ляйстнер
ЦЗ
14
Даики Хасиока
ПЗ
8
Мори Конате
ОП
34
Франк Бойя
ЦП
22
Волке Янссенс
ЦФ
1
Даниэль Шмидт
ЦФ
22
Кристиан Брюлс
ЦФ
10
Синдзи Кагава
ЦФ
19
Стэн Ван Дессел
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Остенде
12
Диллон Филлипс
ВР
2
Зиб Вайлин
ЦЗ
27
Брехт Капон
ЦЗ
8
Кэмерон Макгихан
ЦП
10
Кенни Роша
ЦП
10
Фрейзер Хорнби
ЦФ
16
Тео Ндика Матам
ЦФ
Сент-Труйден
12
Йо Коппенс
ВР
4
Роберт Бауэр
ЦЗ
14
Оливье Дюмонт
ЦП
9
Джанни Бруно
ЦФ
11
Абубакари Койта
ЦФ
14
Фатих Кайя
ЦФ
1-1-3-5
3
Урогиде
14
Амаде
18
Деваль
7
Д'Хез
30
Кателарис
17
Атанга
28
Хуберт
3
Танге
10
Альбанезе
25
Бацнер
3-1-1-5
14
Хасиока
37
Ляйстнер
2
Аль-Дахил
8
Конате
34
Бойя
1
Шмидт
30
Оказаки
19
Ван Дессел
10
Кагава
22
Брюлс
3
Урогиде
27
Капон
27
Капон
3
Урогиде
25
Бацнер
8
Макгихан
8
Макгихан
25
Бацнер
14
Амаде
10
Роша
10
Роша
14
Амаде
17
Атанга
10
Хорнби
10
Хорнби
17
Атанга
18
Деваль
16
Ндика Матам
16
Ндика Матам
18
Деваль
19
Ван Дессел
11
Койта
11
Койта
19
Ван Дессел
Остались в запасе
Остенде
Сент-Труйден
12
Диллон Филлипс
ВР
2
Зиб Вайлин
ЦЗ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
12
Йо Коппенс
ВР
4
Роберт Бауэр
ЦЗ
14
Оливье Дюмонт
ЦП
9
Джанни Бруно
ЦФ
14
Фатих Кайя
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Остались в запасе
12
Диллон Филлипс
ВР
2
Зиб Вайлин
ЦЗ
Остались в запасе
12
Йо Коппенс
ВР
4
Роберт Бауэр
ЦЗ
14
Оливье Дюмонт
ЦП
9
Джанни Бруно
ЦФ
14
Фатих Кайя
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Главный тренер
Петер Маес
Статистика матча Остенде - Сент-Труйден
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Гент
1 : 2
23.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Остенде
0 : 4
15.04.2023
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Сент-Труйден
5 : 0
09.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Остенде
1 : 3
01.04.2023
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Остенде
1 : 2
18.03.2023
Вестерло
Сент-Труйден
Лига конференций, 4 тур
Хайдук
- : -
26.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Информация о матче
Стадион:
Альбертпаркстадион
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